Martín Menem mandó un mensaje a la interna del Gobierno: “Sería mucho más fácil cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas”

En medio del ruido político dentro del Gobierno por las negociaciones que Karina Milei analiza con distintos gobernadores, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dejó un mensaje sobre las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para definir su estrategia política y electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"El tema del armado político es un tema muy complejo", planteó Menem durante un encuentro de dirigentes libertarios realizado este viernes en Tigre, donde compartió la actividad con el diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja.

La definición llegó en un momento sensible para el oficialismo, atravesado por los debates sobre la construcción de alianzas y los acuerdos necesarios para ampliar su base de sustentación política. En ese escenario, las palabras del titular de la Cámara baja cobran especial relevancia por su cercanía con Karina Milei, una de las principales responsables de las decisiones partidarias de La Libertad Avanza.

Menem profundizó sobre las contradicciones que pueden aparecer al momento de diseñar una estrategia electoral. "¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años", sostuvo.

La reflexión puede interpretarse como un mensaje hacia el interior del oficialismo, donde conviven las necesidades electorales inmediatas con el objetivo de consolidar una estructura política propia.

"Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares", reflexionó Menem.

El encuentro se desarrolló bajo la consigna "Hacia una Argentina próspera", organizado por La Libertad Avanza Buenos Aires en la Primera Sección Electoral. Menem estuvo a cargo de la exposición denominada "Actividad política", mientras que Pareja encabezó una presentación titulada "Hagamos Buenos Aires grande otra vez".

También participaron Santiago Oría, con una disertación sobre "La batalla por el modelo argentino", y Federico Domínguez, convocado para analizar el "Panorama económico". La actividad reunió a dirigentes nacionales, provinciales y municipales del espacio libertario.

Más allá de las discusiones sobre las alianzas, Menem buscó transmitir la necesidad de consolidar un proyecto político que trascienda las próximas elecciones. Ante los dirigentes presentes, defendió el programa económico del presidente Javier Milei y pidió sostener el rumbo del Gobierno.

"Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo", afirmó.

La jornada también permitió mostrar el despliegue territorial que La Libertad Avanza busca fortalecer en la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos centrales para sus aspiraciones electorales y también en búsqueda de nuevos intendentes.

En ese contexto, la advertencia de Menem sobre las tensiones del armado político dejó expuesto uno de los desafíos que enfrenta el oficialismo: cómo ampliar sus acuerdos sin perder la identidad del proyecto libertario.

Fuente: Clarín