Mara Stepaniuk, contadora: “Si gastás 2000 pesos en el kiosco todos los días, es importante anotarlo para controlar tus finanzas”

Llegar a fin de mes, ahorrar y tener plata para disfrutar son algunas de las preocupaciones cotidianas de los jóvenes. Sin embargo, administrar el dinero y organizar el tiempo no siempre es una tarea sencilla . Para conseguirlo, es importante establecer prioridades, registrar los gastos y encontrar herramientas que se adapten a las necesidades de cada persona.

Mara Stepaniuk, contadora y creadora de contenido en redes sociales , compartió en AURA sus estrategias para organizarse, tanto en la administración del tiempo como en el manejo de las finanzas personales .

Según explicó, no existe una única fórmula para ser organizado : cada persona debe encontrar el método que le resulte más cómodo y efectivo para cumplir con sus obligaciones sin descuidar el tiempo libre.

Para administrar mejor el tiempo, Mara recomendó hacer una lista de tareas y ordenarlas según sus prioridades . Para eso, sugirió tener en cuenta tres aspectos:

Sin embargo, la contadora advirtió sobre el riesgo de caer en la trampa de la productividad , es decir, pasar todo el día ocupado sin dejar espacio para descansar o disfrutar de otras actividades.

“Si te pasás todo el día haciendo cosas, tampoco es sano. Hay que tener disciplina, porque si no se te pasan los horarios y no llegás a nada”, explicó.

También recomendó no incluir todas las actividades cotidianas en una lista de pendientes . Si se trata de tareas que llevan apenas un minuto, como tender la cama, no hace falta anotarlas. De esa manera, la lista queda reservada para las actividades que realmente requieren planificación.

“Hay que poner lo más prioritario y también dejar espacio para el deporte, porque si no te la pasás haciendo cosas y no tiene sentido”, sostuvo.

Para llevar sus cuentas y organizar sus tareas, Mara utiliza Excel , aunque aclaró que no es indispensable recurrir a esa herramienta. Lo importante es encontrar un sistema que permita registrar los movimientos de dinero y mantener las cuentas actualizadas .

“Si uno no se siente cómodo, hoy existen muchas apps o incluso se puede hacer a mano, con papel y lápiz”, explicó.

Entre las alternativas digitales disponibles, existen aplicaciones que permiten organizar las finanzas personales y dividir los gastos compartidos:

En cuanto al manejo del dinero, la contadora remarcó que una de las reglas fundamentales es no gastar más de lo que se puede pagar . También advirtió sobre el uso desmedido de las tarjetas de crédito, una práctica que puede generar dificultades financieras cuando los consumos superan la capacidad de pago.

Uno de los consejos centrales de Mara es registrar los gastos diarios, incluso aquellos que parecen insignificantes . Las compras pequeñas y frecuentes pueden representar una suma considerable al final del mes si no se lleva un control.

Como ejemplo, mencionó el dinero que se gasta en el kiosco. “Anotalo un mes y te vas a dar cuenta, peor si lo pasás a dólares y te das cuenta lo que podrías haber ahorrado”, señaló.

La propuesta consiste en anotar cada consumo durante un mes para identificar en qué se va la plata . Con esa información, es posible reconocer gastos que se repiten, revisar cuáles son necesarios y decidir si conviene reducir alguno para destinar ese dinero al ahorro.

De todos modos, controlar las finanzas no significa dejar de disfrutar. “No te vas a restringir la vida entera, pero es importante saber en qué se va la plata”, concluyó.

Fuente: TN