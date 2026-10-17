John Bradshaw, experto en comportamiento felino: “Los gatos no nos consideran tontos, ya que no se frotan contra alguien inferior”

Los gatos tienen una forma particular de relacionarse con las personas. Aunque conviven con los humanos desde hace miles de años, mantienen muchos de los comportamientos sociales que utilizan para comunicarse con otros felinos. Según John Bradshaw, experto en comportamiento felino , gestos como frotarse contra las piernas, levantar la cola o lamer a una persona forman parte de su manera habitual de establecer vínculos.

Bradshaw es un antrozoólogo británico especializado en el comportamiento de los animales domésticos. Sus investigaciones se centran en cómo los gatos perciben su entorno y se relacionan con quienes conviven con ellos. Una de sus principales ideas es que los felinos no necesariamente interpretan a sus cuidadores de la misma manera que los perros .

Aunque reconocen que los humanos son más grandes, los gatos no parecen modificar demasiado sus conductas sociales al interactuar con ellos. Esto ayuda a entender por qué pueden mostrarse independientes, ignorar algunos llamados o buscar contacto solamente cuando lo desean. Sin embargo, esa independencia no significa que sean incapaces de desarrollar vínculos afectivos con las personas .

En una entrevista con National Geographic , Bradshaw explicó que no hay pruebas suficientes para afirmar que los gatos colocan a los humanos en una categoría social completamente diferente cuando interactúan con ellos. Aunque saben que las personas son más grandes, conservan muchas de las formas de interacción que utilizan con otros gatos .

Esto permite comprender algunos gestos que suelen interpretarse como muestras de afecto. Cuando un gato se frota contra las piernas de una persona, levanta la cola para saludarla o se sienta a su lado, utiliza comportamientos que también aparecen en sus relaciones con otros felinos. El contacto facilita el intercambio de olores y puede contribuir al reconocimiento social, además de formar parte de un vínculo cercano.

Bradshaw también cuestionó la idea de que los gatos consideran tontas a las personas. “No creo que nos consideren tontos o estúpidos, ya que los gatos no se frotan contra otro gato que consideran inferior” , señaló.

El especialista también planteó que los felinos pueden percibir a los humanos como animales torpes. Según explicó, los gatos rara vez tropiezan con las personas, mientras que los humanos suelen tropezar con ellos.

Otros comportamientos, como lamer a alguien o amasar una manta mientras descansan sobre el regazo de una persona, también forman parte del repertorio felino. El amasado aparece desde las primeras etapas de la vida, durante la lactancia, y puede persistir en la adultez. En conjunto, estas conductas muestran que los gatos tienen formas propias de expresar cercanía , aunque no siempre coincidan con las expectativas humanas.

Cuando un gato orina o defeca fuera de su caja de arena, no necesariamente se trata de un problema de conducta . Entre las posibles causas se encuentran las enfermedades urinarias, los problemas digestivos, la diabetes, las afecciones renales y las dificultades de movilidad, especialmente en los animales mayores.

La inflamación de las vías urinarias, por ejemplo, puede provocar dolor, urgencia o una mayor frecuencia al orinar. Por eso, si el cambio aparece de manera repentina, es importante consultar con un veterinario para identificar la causa.

También puede ocurrir que el gato rechace la caja por cuestiones relacionadas con la higiene, el tipo de arena o la ubicación. Algunos felinos evitan los recipientes sucios, las arenas perfumadas o los espacios ruidosos y muy transitados . Otros necesitan una caja más grande, con bordes bajos, o prefieren un lugar diferente para hacer sus necesidades.

Para mejorar la situación, conviene limpiar la caja con frecuencia, ubicarla en un sitio tranquilo y accesible y evitar cambios bruscos en el tipo de arena. En hogares con varios gatos, una recomendación habitual es disponer de una caja por animal, más una adicional.

No es aconsejable retar ni castigar al felino, ya que eso puede aumentar su estrés sin resolver el origen del problema. Si intenta orinar repetidamente y no puede hacerlo, necesita atención veterinaria urgente , porque una obstrucción urinaria puede poner en riesgo su vida.

Fuente: TN