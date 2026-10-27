MADARIAGA: Una mujer denunció una estafa virtual tras transferir dinero a alguien que se hizo pasar por su hija

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Una vecina denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de recibir mensajes de WhatsApp de una persona que se hizo pasar por su hija y le pidió dinero con el argumento de que necesitaba realizar un pago mientras estaba de vacaciones en San Martín de los Andes.

Según consta en la denuncia, la mujer realizó una transferencia bancaria y posteriormente recibió nuevos pedidos de dinero.

Ante las sospechas, decidió dejar de responder los mensajes e intentó comunicarse con su hija por otros medios para comprobar si realmente había solicitado la ayuda económica.

Tras advertir la posible estafa, la mujer se presentó en el Banco Provincia y radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El caso vuelve a poner en alerta sobre las estafas virtuales en las que los delincuentes suplantan la identidad de familiares para engañar a sus víctimas y conseguir transferencias de dinero.