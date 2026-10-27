MADARIAGA: Tenía el auto estacionado frente a su casa y le robaron el limpiaparabrisas del interior del vehículo

MADARIAGA





Un vecino de Madariaga denunció el faltante de una de las escobillas limpiaparabrisas de su automóvil, que había dejado estacionado frente a su vivienda durante la madrugada.

Según consta en la denuncia, el hombre había estacionado su Volkswagen Saveiro cerca de la 1, con una parte del vehículo dentro de su propiedad y otra sobre la vereda.

Alrededor de las 9:30, cuando se dispuso a utilizar el vehículo, advirtió que le faltaba el limpiaparabrisas del lado derecho.

El denunciante manifestó que no sospecha de ninguna persona en particular. También indicó que cuenta con cámaras de seguridad en su vivienda, aunque estas solo transmiten imágenes y no graban. Además, señaló que en la zona hay cámaras municipales.

El vehículo no presentaba otros daños y el único faltante constatado fue el limpiaparabrisas. El hecho quedó registrado en una denuncia policial.