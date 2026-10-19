MADARIAGA: Suspendieron un partido entre El León y Atlético Villa Gesell tras una agresión al árbitro

MADARIAGA

El encuentro disputado en Madariaga este domingo fue suspendido cuando transcurrían 46 minutos del primer tiempo, luego de que el árbitro Claudio Maximiliano Álvarez recibiera un cabezazo de un jugador de El León que había sido expulsado momentos antes.





El episodio ocurrió en el predio del Club Social y Deportivo El León, ubicado sobre la calle 20 de Junio, entre México y Estados Unidos, durante el partido entre el conjunto local y el Club Atlético de Villa Gesell. Al momento de la suspensión, el equipo visitante se imponía por 1 a 0, mientras que El León no había convertido goles.





De acuerdo con el informe policial, el incidente se produjo luego de que el árbitro Claudio Maximiliano Álvarez, de 46 años, recibiera un golpe de contacto tipo cabezazo por parte de un jugador de 25 años, que había sido expulsado poco antes del episodio.





Ante lo sucedido, el árbitro autorizó el ingreso de los efectivos policiales al campo de juego. El personal intervino para rodear y acompañar a la terna arbitral hasta los vestuarios, con el objetivo de resguardar su integridad física y evitar que la situación escalara.





No quisieron recibir asistencia médica ni denunciar





Tras el episodio, las autoridades policiales consultaron a los integrantes de la terna arbitral si deseaban recibir atención médica o radicar una denuncia penal por lo ocurrido. Según el parte oficial, manifestaron que no querían recibir asistencia médica, presentar una denuncia ni prestar declaración testimonial sobre los hechos.





De todas maneras, se iniciaron actuaciones bajo la figura de la Ley 11.929, vinculada al régimen de prevención y sanción de la violencia en espectáculos deportivos. También se confeccionó el informe correspondiente para la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (A.Pre.Vi.De.), a fin de poner en conocimiento lo sucedido.



