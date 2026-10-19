Encontraron ropa y una cuchilla con sangre en la casa de uno de los sospechosos por la desaparición de la docente en Corrientes

Durante un allanamiento en la casa de uno de los sospechosos por la desaparición de Nanci Estela Godoy , una docente de 52 años de la localidad correntina de Esquina , la policía encontró ropa y una cuchilla con manchas de sangre .

Los elementos fueron secuestrados y están siendo peritados para determinar si la sangre es humana, según confirmó Sebastián, uno de los hijos de la docente.

El caso se investiga desde el 6 de octubre, cuando la mujer fue vista por última vez al salir rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal.

De acuerdo con la información policial, el último contacto con su familia fue al día siguiente, a través de un mensaje de WhatsApp a su hijo menor. Desde entonces, no se supo más nada de ella.

Según contó a TN el hijo de la docente tras salir de la fiscalía, los investigadores secuestraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla con sangre en la casa de uno de los peones detenidos.

“Están peritando las cosas que encontraron en la casa de un sospechoso” , señaló el hombre, y agregó que la fiscalía le pidió no dar más detalles para no entorpecer la investigación.

La familia de Godoy sostiene que la docente no se fue por sus propios medios y que alguien pudo haberla engañado para sacarla de la escuela. Según declararon, en el establecimiento quedaron su equipo de mate y parte de su ropa , pero faltan su celular y el bolso donde llevaba sus pertenencias.

“Las únicas personas que estuvieron ahí con ella y que tenían contactos eran los dueños de la estancia y los peones. Desconfío de todos . Rosa Leguisamón dijo que la vio el miércoles cargando un balde de agua. Eso es lo que ella dice, pero yo no le creo”, dijo.

Los rastrillajes continúan en la zona rural de Esquina, en terrenos de difícil acceso, bajo la coordinación del fiscal Javier Gustavo Mosquera . En el marco de la causa, hay dos peones detenidos y se esperan los resultados de las pericias sobre las manchas de sangre halladas en los elementos secuestrados.

Fuente: TN