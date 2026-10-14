Madariaga respaldó por unanimidad la Ley Nicolás, una iniciativa que comenzó a gestarse en la ciudad

MADARIAGA

El Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga aprobó por unanimidad una resolución de respaldo a la Ley Nacional N.º 27.797, conocida como Ley Nicolás, destinada a fortalecer la seguridad de los pacientes y prevenir daños evitables dentro del sistema sanitario.





La iniciativa fue presentada sobre tablas por el bloque de la Unión Cívica Radical y recibió el acompañamiento de la totalidad de los concejales. La resolución fue dada a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Esteban Santoro, el presidente del cuerpo legislativo, Marcos Jovanovic, integrantes del bloque radical y Gabriela Covelli, impulsora de la ONG “Por la Vida y la Salud, por vos, por mí y por todos” y principal promotora de la legislación.





El encuentro tuvo un significado especial para Covelli, vecina de Villa Gesell y madre de Nicolás Deanna, cuyo caso dio origen a una lucha que, después de años de gestiones, logró convertirse en ley nacional.





El acompañamiento que marcó el comienzo





Durante la conferencia, Covelli recordó los primeros pasos de su reclamo y agradeció especialmente al intendente Santoro, a quien identificó como el primer funcionario público que la recibió, escuchó su historia y se comprometió a acompañarla.





Según relató, pese a que no era vecina de General Madariaga, el jefe comunal le abrió las puertas de su despacho y la puso en contacto con el entonces diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Fabio Quetglas.





Ese vínculo fue uno de los primeros pasos institucionales para que la iniciativa comenzara a tomar forma legislativa. Quetglas recogió la propuesta y trabajó en su desarrollo como proyecto de ley, que posteriormente avanzó en el Congreso de la Nación.





El camino incluyó gestiones y acompañamiento hasta que el proyecto obtuvo la aprobación de ambas cámaras y se convirtió en legislación nacional.





Para Covelli, el respaldo recibido en Madariaga representó un punto de partida en una lucha impulsada a partir de una experiencia familiar dolorosa y con el objetivo de promover cambios que contribuyan a proteger a otros pacientes.





Una ley para fortalecer la seguridad de los pacientes





La Ley Nicolás, sancionada en septiembre de 2025, lleva el nombre de Nicolás Deanna y surgió del trabajo de su madre para promover una atención sanitaria más segura.





La normativa apunta a fortalecer la calidad de los servicios de salud, impulsar mecanismos de prevención de errores médicos, mejorar procedimientos y promover una cultura de seguridad dentro de los establecimientos sanitarios.





Su objetivo es generar herramientas que permitan reducir los daños evitables, mejorar la respuesta del sistema de salud y proteger tanto a los pacientes como a los profesionales que trabajan en la atención médica.





El respaldo institucional de General Madariaga busca acompañar ese propósito y reconocer el recorrido que permitió que una demanda particular se transformara en una iniciativa de alcance nacional.





El vínculo con General Madariaga





Covelli también recordó que, cuando la provincia de Buenos Aires adhirió a la legislación nacional, pensó inmediatamente en General Madariaga para que fuera el primer distrito en sumarse a la iniciativa provincial.





La decisión estuvo relacionada con el papel que, según destacó, tuvo la ciudad en los comienzos de su recorrido. Por eso, el apoyo aprobado por el Concejo Deliberante fue presentado como una forma de reconocimiento a una historia que encontró allí una primera respuesta institucional.





Durante el encuentro, la impulsora de la ley agradeció a Santoro por haberla escuchado y contactado con Quetglas, así como a los concejales que promovieron la resolución y a todo el cuerpo legislativo por su aprobación unánime.





La conferencia permitió visibilizar el acompañamiento político e institucional a una legislación que pone el foco en la prevención, la calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes.





La historia de la Ley Nicolás comenzó con una madre que buscaba ser escuchada y continuó a través de gestiones, acompañamiento institucional y trabajo legislativo. El respaldo expresado en General Madariaga vuelve a poner en primer plano el origen de esa iniciativa y su propósito de contribuir a que otras familias no atraviesen situaciones similares.