Madariaga participó de Flama 2026, encuentro en Tandil que promueve la innovación y el conocimiento

MADARIAGA







FLAMA es la edición local de la Semana del Conocimiento de Tandil, una iniciativa que surge de la colaboración entre la Cámara Empresaria (CET), APYMET, el Clúster Tecnológico, el Municipio de Tandil, la UNICEN y el CONICET que desde 2022 reúne a instituciones, empresas, organizaciones y a la comunidad en torno a la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura. Durante siete días, la propuesta genera espacios de aprendizaje, intercambio y vinculación para promover el talento y el desarrollo del conocimiento.





La jornada se desarrolló en Distrito Avellaneda, espacio del Clúster Tecnológico de Tandil, donde las representantes de Madariaga participaron de distintas charlas y espacios de intercambio vinculados con los desafíos y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.





Entre las actividades se destacó la exposición “Inteligencia artificial: presente y perspectivas”, a cargo de Pablo Fiuza presidente de la camara argentina de la industria del sotfware (CESSI) CEO y fundador de QService y Sebastián Sarabia, expresidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). La charla abordó el estado actual de la inteligencia artificial, su impacto en las organizaciones y las oportunidades que representa para empresas y proyectos emprendedores.





También participaron de la charla “Innovación: presentación de soluciones AgTech”, un espacio colaborativo que reunió a referentes de los sectores agropecuario, tecnológico y de innovación. La propuesta estuvo orientada a identificar desafíos del sector productivo, detectar oportunidades y vincular soluciones tecnológicas con las necesidades del campo, impulsando la evolución tecnológica de la región.





La participación en este encuentro se enmarca en los objetivos de Madariaga Futura, iniciativa que impulsa la planificación estratégica y el desarrollo local, promoviendo el conocimiento, la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías como herramientas para generar oportunidades.





En este sentido, el Polo Tecnológico de General Madariaga constituye un espacio estratégico para fortalecer la formación, la vinculación institucional y la articulación entre el sector público, las instituciones educativas, las empresas y la comunidad.





La presencia en FLAMA permitió conocer experiencias, tendencias y soluciones innovadoras, además de generar nuevas perspectivas de trabajo y vinculación con otros actores del ecosistema tecnológico.





De esta manera, el gobierno local continúa fortaleciendo una agenda de desarrollo que apuesta a la formación, la transformación digital, la innovación y la economía del conocimiento como motores de crecimiento y generación de oportunidades para la comunidad.