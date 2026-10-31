MADARIAGA: Luis Prátula ya pasó por tres operaciones tras el accidente en la Fiesta del Talar y permanece en terapia intensiva en La Plata

MADARIAGA

El jinete Luis Prátula, bicampeón nacional, continúa internado en el Hospital San Martín de La Plata, donde evoluciona favorablemente luego de atravesar una tercera intervención quirúrgica a raíz de las graves lesiones que sufrió durante una jineteada en la Fiesta del Talar, en General Madariaga.





El accidente ocurrió el 29 de octubre, mientras participaba de una monta en la categoría grupa. En esas circunstancias, cayó al suelo y fue aplastado por el caballo, lo que le provocó lesiones de consideración, entre ellas una fractura de pelvis que estuvo acompañada de un importante sangrado.





En un primer momento fue asistido y permaneció internado en terapia intensiva del Hospital Municipal de General Madariaga. Los estudios médicos permitieron descartar una lesión en el bazo, aunque el cuadro requirió atención especializada y la continuidad del tratamiento en un centro de mayor complejidad.





Luego de las gestiones correspondientes y de conseguir una plaza en el Hospital San Martín de La Plata, se organizó su traslado sanitario aéreo, que se concretó mediante un avión de la Dirección Provincial de Aeronáutica.





Una nueva intervención y evolución favorable





Ya en La Plata, Prátula fue sometido a una nueva operación. Según la información transmitida por su esposa, Soledad López, en esta tercera intervención le colocaron dos tutores para sostener la cadera y la pelvis. Estos dispositivos también contribuyen a controlar el sangrado en la zona, que es evacuado mediante tres drenajes.





Actualmente, el jinete se encuentra consciente, medicado para controlar el dolor y permanece en terapia intensiva. De acuerdo con lo informado por su entorno, respondió favorablemente a la cirugía y los profesionales que lo atienden evalúan que, si continúa con esta evolución, podría ser trasladado próximamente a una sala de cuidados intermedios.





El proceso de recuperación continúa bajo seguimiento médico, después de varios días de preocupación por su estado de salud. Mientras tanto, familiares, allegados y el ambiente tradicionalista siguen atentos a su evolución, con la expectativa de que pueda superar esta difícil situación.





Prátula es un reconocido jinete del circuito nacional y su accidente generó preocupación entre quienes participan y siguen las fiestas tradicionalistas de la región.