MADARIAGA: detuvieron a un hombre luego de amenazar con un cuchillo a a su pareja

MADARIAGA





El procedimiento se realizó durante la noche del miércoles en una vivienda de la zona de calle 17, entre 8 y 10. La intervención policial se inició tras un llamado que alertó sobre una presunta situación de violencia.





Un hombre quedó detenido por orden de la Fiscalía luego de un procedimiento policial realizado en General Madariaga, a raíz de un episodio de presunta violencia familiar.





Según consta en el acta, efectivos de la Estación de Policía Comunal acudieron al domicilio tras recibir una alerta radial que advertía sobre un hombre que estaría protagonizando una situación violenta. Al llegar, encontraron a dos mujeres en el frente de la vivienda.





Una de ellas manifestó que había discutido con su pareja y que este la habría amenazado con un cuchillo mientras la sujetaba contra una pared. También había menores de edad en el inmueble, por lo que la propietaria autorizó el ingreso de los efectivos ante el temor de que la situación se agravara.





En el interior de la casa, la Policía encontró al hombre, que se encontraba nervioso. El personal procedió a su aprehensión alrededor de las 23.05.





De acuerdo con la información aportada, posteriormente la Fiscalía dispuso su detención. La causa continúa en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.