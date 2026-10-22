Dónde ver el segundo debate entre Lula y Bolsonaro antes del balotaje en las elecciones de Brasil

El panorama político de Brasil ingresó en una fase de máxima tensión de cara al balotaje del domingo 25 de octubre. En los últimos sondeos revelan una carrera que se volvió reñida, con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva , quien busca su reelección y Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En este contexto, ambos candidatos se enfrentaran en un debate publico este viernes 23 de octubre , a desde las 21.20 horas, con la moderación del periodista César Tralli.

El debate estará disponible en las siguientes plataformas brasileras, es por ello que se recomienda garantizar que no existan restricciones para acceder al contenido:

El debate, en los estudios de TV Band en Sao Paulo, se convirtió en un momento clave de la campaña, tras la negativa de Lula a encontrarse con su rival antes de la primera vuelta.

Desde el sector afín a Bolsonaro, miles de militantes derechistas se reunieron antes del cara a cara para un acto que encabezó el candidato opositor en la avenida Paulista de Sao Paulo. “Solo faltan siete días para que Brasil se deshaga del PT (Partido de los Trabajadores, de Lula)”, expresó frente al público.

Los asistentes pedían la “vuelta” de Bolsonaro, en alusión al expresidente, pese a que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por golpismo tras perder las elecciones de 2022.

Por otra parte, en Río de Janeiro, hubo manifestaciones a favor de la actual gestión : los bañistas de Praia Vermelha se colocaron en el agua formando el nombre de Lula.

Más tarde, un “acto por la democracia” en la playa de Copacabana convocado por el legendario músico Caetano Veloso reunió a varios miles de izquierdistas, mientras que miles de personas se manifestaron también en Brasilia en favor del mandatario de 80 años.

El instituto Gerp , una de las encuestadoras con mayor precisión en la primera vuelta brasileña, publicó su último sondeo antes del balotaje del domingo 25 de octubre.

La medición corresponde a las elecciones Brasil 2026 , que enfrentan en la segunda vuelta al presidente Luiz Inacio Lula da Silva y al candidato conservador Flavio Bolsonaro.

El sondeo de Gerp, una encuesta telefónica realizada el 14, 15 y 16 de octubre, ubica a Bolsonaro al frente. En votos válidos, Flavio Bolsonaro obtiene el 52% y Lula da Silva el 48% , por lo que la ventaja es de cuatro puntos porcentuales, según informó el sitio Midiamax .

Según el informe, esa diferencia iguala el valor crítico de cuatro puntos en números enteros y lo supera en el cálculo sin redondeo. Por eso, el instituto la considera estadísticamente significativa.

En votos totales, Bolsonaro reúne el 50% y Lula el 45%. Un 3% no sabe a quién votará, mientras que el 2% no elige a ninguno de los dos.

Fuente: La Nación