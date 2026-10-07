MADARIAGA: Denunció una estafa por WhatsApp y transfirió $870 mil tras recibir un mensaje de una supuesta familiar

MADARIAGA

Un hombre denunció haber sido víctima de una estafa a través de WhatsApp, luego de recibir un mensaje de un número desconocido que utilizaba una fotografía de su hija como imagen de perfil y le solicitaba dinero para afrontar una supuesta reparación.





Según consta en la denuncia realizada en General Madariaga, el hecho ocurrió el 26 de septiembre alrededor de las 11, cuando el hombre recibió un mensaje de WhatsApp en el que le indicaban que necesitaban dinero para pagar la reparación de un vehículo.





El denunciante creyó que se trataba de su hija y, ante el pedido, transfirió $870.000 desde su cuenta de Banco Provincia hacia un CVU que le fue proporcionado en la conversación.





Luego de realizar la transferencia, la persona que se encontraba detrás del número volvió a solicitarle más dinero, situación que hizo sospechar al hombre de que podía tratarse de una estafa.





Posteriormente, se presentó en el domicilio de su hija para confirmar lo ocurrido. Allí, la joven le manifestó que nunca le había solicitado dinero y que el número desde el cual habían enviado los mensajes no le pertenecía.





Ante esta situación, el hombre radicó la denuncia y manifestó que su intención es presentarse ante la entidad bancaria para informar lo ocurrido y gestionar el reclamo correspondiente, ya que cuenta con un seguro relacionado con el dinero.





La denuncia quedó asentada para investigar el mecanismo utilizado para concretar la transferencia y determinar quién se encontraba detrás de la cuenta y del número de WhatsApp desde el cual se realizó el pedido.