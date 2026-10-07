MADARIAGA: Denunciaron el hurto de galletitas de un supermercado

MADARIAGA





Un supermercado de Madariaga denunció el faltante de dos paquetes de galletitas luego de que las cámaras de seguridad registraran a un joven retirándose del comercio sin abonarlos.





El hecho ocurrió alrededor de las 17:53, en el supermercado PONSA, ubicado en la esquina de Saavedra y Etchegaray, cuando la responsable del establecimiento se encontraba en el interior del local.





Según consta en la denuncia, un sujeto habría ingresado desde el sector del depósito interno que tiene salida hacia la vía pública. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, el joven se dirigió hacia las góndolas y tomó dos paquetes de galletitas marca Tostex con chips de chocolate, para luego retirarse sin pagar.





La denunciante describió al involucrado como un joven de contextura delgada y de aspecto alto, que vestía una campera de colores rojo, azul y marrón. También señaló que frecuenta el supermercado, aunque aseguró que era la primera vez que registraban un hecho de estas características.





Los empleados dieron aviso a la Policía y, cuando arribó el personal al comercio, el joven ya se había retirado del lugar.