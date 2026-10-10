Mabel Bennasar Vilches, ingeniera agrónoma: “Para hacer una huerta durante la primavera, se debe contar con más de 6 horas de sol”

A medida que se acerca el verano y las temperaturas comienzan a subir, muchas personas aprovechan para plantar verduras y plantas aromáticas en su casa. Ante esta situación, la ingeniera agrónoma Mabel Bennasar Vilches reveló cómo hacerlo durante la primavera.

La especialista indicó que hay condiciones fundamentales para el desarrollo de las plantas y entre ellas destacó la cantidad de luz solar. “Se debe contar con más de seis horas de sol y la orientación ideal es de este a oeste para aprovechar al máximo la luz”, aseguró.

Durante la primavera y el verano, sostuvo Bennasar Vilches, es conveniente sembrar distintas especies que crecen mejor al finalizar las heladas y con el comienzo de las temperaturas más altas.

Algunas de las opciones que recomendó la experta son:

Si bien algunas necesitan más espacio que otras, la ingeniera aclaró que pueden cultivarse en recipientes o macetas , colocando tan solo una o dos semillas de manera directa en la tierra.

Para crecer de manera correcta, estas especies necesitan una cantidad de luz óptima. Además de recibir al menos 6 horas diarias de exposición solar, también es importante orientar el espacio de este a oeste para aprovechar durante más tiempo la iluminación.

Además, Bennasar Vilches recomendó proteger los cultivos de los vientos fríos del sur y de los que provienen del norte, que se caracterizan por ser secos, cálidos y fuertes , lo que puede perjudicar las plantaciones.

En caso de que se usen macetas o canteros, es fundamental que tengan agujeros suficientes en la base para permitir el drenaje . Así, se evita que se acumule el agua y se pudran las raíces.

A la hora de regar las plantas, la especialista detalló que lo ideal es mantener el sustrato húmedo, pero sin excederse . Durante los días de radiación intensa, además, aconsejó proteger los cultivos del sol del mediodía y usar mantillo para conservar la humedad del suelo.

Fuente: TN