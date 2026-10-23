Lula y Bolsonaro se enfrentan en su último debate cara a cara antes del balotaje en Brasil

BRASILIA.– El presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro se están enfrentando esta noche, con acusaciones cruzadas sobre obras paralizadas y salarios y un choque por las políticas de Javier Milei , en el último debate antes del balotaje del domingo , en los Estudios Globo , en Río de Janeiro, considerado la última gran oportunidad para mover la aguja de los indecisos en la segunda vuelta más reñida de la historia de Brasil.

En el arranque, ambos evitaron mencionarse por el nombre. El primer tema sorteado fue infraestructura y exportación , y Flavio abrió con una acusación: “Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras ”, dijo, en referencia a obras paralizadas en la gestión de Lula. Prometió atravesar el país con ferrocarriles , concesiones de rutas y puertos y peaje cero para motociclistas en las nuevas rutas. Lula replicó que su rival “ no conoce Brasil ”, una acusación que repetiría en varios tramos, defendió las obras iniciadas en su mandato y lo comparó con un estudiante que “memoriza, pero no aprende”.

Con un formato más ordenado que el de Band , el domingo pasado , los bloques se ajustaban más a las consignas. En una pregunta dirigida a la región Sudeste, Lula interrogó a Flavio sobre la desindexación de los salarios y lo puso contra las cuerdas al preguntarle por el valor del salario mínimo . El senador, visiblemente nervioso, apostó a la pérdida de poder adquisitivo y al endeudamiento , dos ejes de su campaña. “Hoy es 23 de octubre y el mes todavía no terminó. ¿Tu sueldo ya se terminó?”, le preguntó al elector. “Lula, ¿por qué endeudaste así al pueblo brasileño?”.

“La crítica de Flavio a que los salarios no alcanzan para fin de mes es una de las principales críticas dirigidas a Javier Milei , presidente de Argentina y uno de los principales aliados del candidato del PL. El presidente argentino ridiculizó la encuesta que mostraba estos datos, cuestionando cómo la gente podría sobrevivir diez días sin dinero para comer”, apuntó la columnista de O Globo Vera Magalhaes .

El presidente defendió la política de aumento real del salario mínimo y afirmó que, con los reajustes de los gobiernos de los expresidentes Jair Bolsonaro y Michel Temer , hoy sería de 900 reales . “Eso es lo que quieren para Brasil. Por eso siguen a Milei. ¿Cómo puede alguien querer ser presidente si ni siquiera sabe cuál sería el salario mínimo sin los reajustes?”, disparó. Flavio contraatacó: la política económica de Lula “ da con una mano y saca con nueve dedos ”.

El choque por Milei llegó en una pregunta sobre la región Sur, la que tiene proporcionalmente más jubilados del país. Lula apuntó a un punto sensible de la campaña rival: el ajuste fiscal que Flavio defiende al estilo del presidente argentino, sin explicar dónde hará los recortes. Mencionó la “motosierra” , dijo que por las políticas libertarias en la Argentina hay más pobreza y “se come carne de burro” y le preguntó si el recorte saldrá de las jubilaciones. “¿No tenés vergüenza de dejar un país quebrado?”, replicó el senador, que siguió sin precisar dónde recortaría. Luego, alzando la voz, defendió al gobierno de Milei y culpó del declive argentino a “ veinte años de gobiernos de izquierda ”.

La circulación por el estudio tuvo límites, a diferencia del debate anterior. Solo el candidato con la palabra podía moverse por el escenario, mientras el rival debía permanecer en su atril. La restricción fue incluida a pedido de la campaña de Lula, y periodistas de la emisora la apodaron “regla antiburla” , después de que en el debate de Band Flavio se ubicara detrás del presidente mientras este hablaba.

Lula llegó a Río con otra estrategia . Asesores próximos al presidente habían planteado la necesidad de hablar más de propuestas , del futuro del país y de reconocer las dificultades que parte del pueblo brasileño todavía tiene, a diferencia del primer debate del balotaje, marcado por la tensión y los ataques personales . El cambio se vio hasta en la ropa. Lula dejó la corbata y Flavio la incorporó, en pose de “estadista” .

Antes del inicio, la novedad fue la guerra psicológica entre las campañas , que llevaron invitadas incómodas para el adversario. El equipo de Flavio llevó a Leandra Guedes , exesposa del diputado André Janones , responsable de la estrategia digital del gobierno, quien obtuvo contra él una medida de protección con base en una ley contra la violencia de género. Janones, por su parte, pasó la semana generando suspenso sobre una invitada que se sentaría en primera fila y haría “desmayar” a Flavio, en alusión al episodio en que el senador se descompuso durante un debate por la alcaldía de Río, en 2016. El misterio se develó con la llegada de Cristiane Gomes da Silva , madre de Ana Clara Gomes Machado , la niña de 5 años que murió en 2021 por el disparo de un policía militar mientras jugaba frente a su casa, en Niterói. Ya como senador, Flavio fue uno de los abogados del agente.

El debate llegó con la carrera abierta . La última encuesta de Datafolha , divulgada el jueves, mostró a Flavio con 47% de intención de voto y a Lula con 46% , un empate técnico . En votos válidos , ambos aparecen con 50% . La aprobación del gobierno , además, subió a 49% y superó a la desaprobación por primera vez en dos meses. Otras consultoras también mostraron un empate técnico, en su mayoría con Flavio todavía adelante numéricamente. En la primera vuelta, el senador obtuvo 47,03% y el presidente, 45,16% .

El sábado, ambos candidatos dedicarán el último día de campaña al Sudeste , región que reúne cerca de 40% del electorado . Flavio comenzará en Belo Horizonte y cerrará por la noche en Río de Janeiro . Lula hará por la mañana una caminata por Copacabana y luego cerrará su campaña en San Pablo .

El domingo, Flavio votará en Río y luego volverá a Brasilia , donde seguirá el escrutinio. Lula votará en San Pablo y esperará el resultado junto al comando de su campaña, donde está previsto que hable con la prensa una vez conocido el veredicto de las urnas .

Fuente: La Nación