Lula y Bolsonaro se enfrentan en su primer debate a una semana del balotaje en Brasil

SAO PAULO.- Los candidatos a la presidencia de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro se enfrentan este domingo en un intenso debate a una semana del balotaje que definirá al próximo mandatario. El primer cara a cara se da tras una jornada de movilizaciones de la derecha y la izquierda, incluidos actos en el mar.

Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% del izquierdista Lula.

El debate, en los estudios de TV Band en Sao Paulo, será un momento clave de la campaña, tras la negativa de Lula a encontrarse con su rival antes de la primera vuelta.

Desde el sector afín a Bolsonaro, miles de militantes derechistas se reunieron antes del cara a cara para un acto que encabezó el candidato opositor en la avenida Paulista de Sao Paulo. “Solo faltan siete días para que Brasil se deshaga del PT (Partido de los Trabajadores, de Lula)”, expresó frente al público.

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Los asistentes pedían la “vuelta” de Bolsonaro, en alusión al expresidente, pese a que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por golpismo tras perder las elecciones de 2022.

Por otra parte, en Río de Janeiro, hubo manifestaciones a favor de la actual gestión : los bañistas de Praia Vermelha se colocaron en el agua formando el nombre de Lula.

Más tarde, un “acto por la democracia” en la playa de Copacabana convocado por el legendario músico Caetano Veloso reunió a varios miles de izquierdistas, mientras que miles de personas se manifestaron también en Brasilia en favor del mandatario de 80 años.

Con protagonismo de estudiantes y movimientos sociales, estos actos apelan sobre todo al rechazo a un nuevo gobierno de extrema derecha, con consignas como “Bolsonaro nunca más”. En el entorno de Lula hay un clima de “esperanza contenida”, aunque a sabiendas de que es una batalla muy difícil, dijo el viernes una fuente del gobierno.

Sondeos de las firmas Datafolha y Quaest publicados esta semana dan al senador 51% de intención de voto frente a 49% del actual presidente. Una semana antes, Datafolha daba una ventaja mayor (52% a 48%).

Bolsonaro dio inicio al debate con una chicana hacia Lula: el hijo del expresidente ingresó al escenario y saludó a su contrincante electoral sin referirse a él como mandatario: “ Buenas noches, candidato, es un honor estar aquí con usted ”.

El primero de los candidatos en tomar la palabra fue el opositor, quien se refirió a la inseguridad en Brasil y marcó que una de las soluciones es que los líderes de bandas criminales cumplan hasta 30 años de cárcel. “ Voy a declararle la guerra al narcoterrorismo y recuperar cada ciudad, cada territorio ”, expresó.

“A partir de enero voy a declarar la guerra al narcoterrorismo, clasificando al Primeiro Comando Vermelho (PCC), al Comando Vermelho (CV) y las milicias como organizaciones narcoterroristas”, señaló, en una medida similar a la que tomó el gobierno de Donald Trump hace unos meses y que fue duramente criticada por Lula.

Por otro lado, en la consigna de seguridad se le consultó a Bolsonaro que proyectos tiene para reducir la mayoría de edad penal y no respondió. Además, prometió a quienes viven en áreas dominadas por los “marginales” recuperar “cada metro, cada calle, cada ciudad y cada territorio” y prometió crear nuevas plazas en cárceles.

Lula se presentó al debate con su clásica corbata con los colores de Brasil, que utiliza en ocasiones especiales, y, en cuanto a la inseguridad, destacó que su administración está tomando acciones al respecto. “ Ya estamos combatiendo el crimen organizado ”, sostuvo y aclaró que durante su mandato crecieron las penas de cárcel.

Desde el comienzo del cara a cara, ambos candidatos tuvieron intercambios. Uno de los más llamativos se dio por las acusaciones que se hicieron respecto a investigaciones judiciales contra familiares: por un lado, Lula se refirió a la condena a cuatro años de cárcel de Eduardo Bolsonaro -hermano de Flavio y quien está refugiado en Washington- y, por el otro, el candidato opositor mencionó las denuncias contra Lulinha , hijo del actual presidente, por presunto tráfico de influencias.

En esta línea, Lula arremetió contra Bolsonaro y declaró: “ Ustedes están en los Estados Unidos tramando contra Brasil ”. Luego, insistió en la condena a Eduardo Bolsonaro y a los vínculos de su familia con el presidente norteamericano Donald Trump.

A su vez, en medio de los cruces por los casos de corrupción, el candidato opositor lanzó una chicana contra Lula: se acercó a la cámara y mostró la palma de su mano, donde tenía escrita la palabra “ corrupto ”. “¿Ven dos letras? ¿Ven cuáles son? Dice PT, Partido de los trabajadores", apuntó. Se trata de una burla que ya había realizado su padre, Jair, en 2022, en varias ocasiones.

En otro tramo del debate, Lula contraatacó a Bolsonaro y dijo que no le haría más preguntas hasta que no responda “qué sucedió con los 134 millones de reales de Vorcaro ”, en referencia a un escándalo que sacude a Brasil, mediante el cual el candidato derechista fue acusado de recibir ese momento de parte del Banco Master para financiar una película biográfica de su padre. El caso tomó repercusión luego de que el propietario de la entidad financiera sea arrestado por liderar una estafa piramidal y un fraude multimillonario que dejó un agujero de miles de millones de dólares.

De miliciano? Distância. E os R$ 134 milhões do Vorcaro, Flávio? pic.twitter.com/d6uHBjAFdM

Asimismo, Lula apuntó contra Bolsonaro por la muerte de Ana Clara Machado en 2021, una chica de cinco años que fue asesinada por el policía Bruno Dias Delaroli y lo acusó de defender al efectivo de seguridad. En este marco, se produjo un intercambio llamativo: el opositor le preguntó a su rival por qué recibió el voto del 73% de presos y el presidente contestó: “ Quiero que me vote el 100%, hasta tu padre ”.

En otro momento, Lula se refirió a la afinidad entre Bolsonaro y el presiente argentino Javier Milei . “ ¿Ya le pediste prestada la motosierra? “, le preguntó en referencia al símbolo de campaña del libertario en 2023. El opositor, en cambio, respondió con otra acusación: dijo que el candidato del PT es aliado de Daniel Ortega, de Nicaragua.

“La izquierda ha dejado tanta gente en la miseria que la derecha tiene que venir a arreglarlo”, expresó, a lo que el presidente contestó: “Mi modelo es el de Lula, el que generó la mayor inclusión social”.

Fuente: La Nación