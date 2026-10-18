Cataratas del Iguazú: cómo les impacta el fenómeno del Niño y lo que hay que saber antes de ir

Las Cataratas del Iguazú , un destino que recibe más de un millón y medio de turistas por año, comenzaron a padecer este mes las consecuencias del fenómeno del Niño . El notable incremento del caudal del río Iguazú , que llegó a multiplicarse por 10 en pocas horas, obligó a cerrar el Parque Nacional Iguazú un día y luego restringir parcialmente los recorridos mientras se verificaba que las pasarelas no hubieran sufrido daños estructurales.

El parque nacional argentino que más visitantes recorren se viene preparando desde el mes de agosto para una temporada de lluvias que podría llegar a duplicar el promedio histórico para la primavera. Eso llevó a que se revisaran protocolos de seguridad para garantizar que los turistas puedan disfrutar del recorrido sin correr riesgos.

El caudal orilló los 16 millones de litros por segundo y las pasarelas de los circuitos Superior e Inferior resistieron el embate de las rojizas aguas que se despeñan entre el furioso verde de la selva. El ensordecedor ruido de los 275 saltos tiene su correlato en la retina del visitante, que ve desprenderse una intensa bruma sobre el cañón del Iguazú. Una combinación que genera emociones difíciles de describir para la mayoría y postales que perdurarán en la memoria.

Al finalizar la temporada invernal, Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina , concesionaria de los servicios y responsable de la infraestructura, acordaron desmontar totalmente la pasarela que conduce a Garganta del Diablo para evitar que la fuerza del agua provoque el desprendimiento de las estructuras metálicas modulares como sucedió en las inundaciones de 2022 y 2023.

Las pasarelas fueron construidas con un sistema de barandas que pueden ser rebatidas para evitar daños durante las crecientes. Ese procedimiento genera menor resistencia al paso del agua y los troncos que el río suele arrastrar cuando el caudal se incrementa considerablemente.

Durante muchos años, ese fue el procedimiento que se aplicó para minimizar los daños, pero en las últimas crecidas no fue suficiente . En octubre y noviembre de 2023 el caudal del río Iguazú llegó a superar los 24.000 metros cúbicos por segundo y el repliegue de las barandas no logró evitar que 79 tramos terminaran en el lecho del río y algunos más fueran arrastrados aguas abajo tras cortarse los cables de sujeción.

Reparar los daños llevó cerca de nueve meses y una millonaria inversión en los tramos que se perdieron. Es por eso que, previéndose inundaciones extraordinarias por el fenómeno del Niño, se tomó la decisión de dejar en pie únicamente los pilotes de hormigón que soportan las pasarelas , de manera tal que las aguas puedan desplazarse sin mayores obstáculos.

El fenómeno aún no generó un impacto en el turismo . Leopoldo Lucas, del Ente Municipal de Turismo de Iguazú (EMTURI), admitió que “en los últimos días hemos tenido muchas consultas de operadores extranjeros, pero no se han registrado cancelaciones en el corto plazo ”.

“La gente tiene que saber que la ciudad de Puerto Iguazú no va a ser afectada por las inundaciones y el parque nacional va a permanecer abierto. La situación se monitorea día a día por un equipo de expertos y se toma la decisión de cerrar alguno de los circuitos si se considera que no es seguro para los turistas”, explicó Lucas.

“ La situación es muy variable y se va analizando todo el tiempo. El lunes se tomó la decisión de no abrir el parque porque el caudal estaba en aumento y era necesario corroborar si las estructuras del Circuito Superior habían sufrido algún tipo de daño, pero al otro día, con el nivel por encima de los 12.000 metros cúbicos por segundo, se decidió habilitar ese paseo”, recordó.

Pese al enorme caudal de los últimos días, la Prefectura Naval mantuvo habilitado el servicio de paseos náuticos que permite remontar seis kilómetros del río Iguazú en gomones y realizar una aproximación a los saltos. Una aventura a pura adrenalina.

Lucas sostuvo que “si eventualmente se cierran los circuitos en Cataratas, la gente tiene más de 30 atractivos en Puerto Iguazú . Pueden visitar Güirá Oga, que es un centro de rescate, rehabilitación, recría y conservación de fauna silvestre; realizar compras en el Duty Free Shop; realizar una visita a alguna de las cinco aldeas mbya para realizar observación de aves; recorrer senderos o conocer las trampas que utilizan desde hace siglos para cazar animales; e incluso disfrutar de un show de tango".

Otra opción es cruzar el puente internacional Tancredo Neves para visitar las Cataratas en Brasil, donde se aplica un protocolo menos estricto en caso de inundaciones. Allí también hay un acuario gigante con peces de mar y río; el impactante Jardín de los Pájaros, donde los guacamayos están al alcance de la mano; y el museo de autos clásicos (con más de 140 modelos), entre otras muchas opciones.

Visitar Cataratas con el fenómeno del Niño no deja de ser una excelente opción para los turistas que quieran disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor . Con el caudal que se registra en esta temporada, el Salto San Martín se convirtió en una segunda Garganta del Diablo .

Fuente: Clarín