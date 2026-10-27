Lula cumple hoy 81 años: Por qué tiene dos fechas de nacimiento

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple hoy, martes 27 de octubre, 81 años, aunque su partida de nacimiento indica otra fecha: el 6 de octubre de 1945. La diferencia se originó en una confusión durante el registro de los hijos de su familia, realizado años después de sus nacimientos.

Lula nació en Caetés, que en aquel entonces era un distrito de Garanhuns, en el estado de Pernambuco. Fue el séptimo de los ocho hijos de Aristides y Eurídice Ferreira de Melo, conocida como Doña Lindu.

La explicación sobre las dos fechas fue reconstruida a partir del relato de Frei Chico, hermano mayor del mandatario, difundido por el Instituto Lula. Según contó, su madre viajó a un registro civil de Santos, en el estado de São Paulo, para inscribir a sus hijos cuando la familia ya se había trasladado a esa región.

Doña Lindu llevaba anotados los nombres y las fechas de nacimiento, pero durante el trámite se habría confundido con los datos. Frei Chico explicó que la situación pudo haberla intimidado luego de que la empleada del registro le sugiriera cambiar el nombre de una de sus hijas.

La confusión también habría afectado los documentos de otros integrantes de la familia, incluido el propio Frei Chico. En el caso del presidente, sus familiares sostienen que nació el 27 de octubre, fecha en la que celebra su cumpleaños, aunque el documento oficial conserva el 6 de octubre.

Una celebración en el Palacio de la Alvorada

La celebración de los 81 años de Lula está prevista para este martes en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, con la participación de personas cercanas al presidente y sus seguidores.

Así, cada 27 de octubre el mandatario celebra su cumpleaños, pese a la diferencia que figura en su documentación oficial. La particularidad se remonta a los primeros años de su vida y al registro tardío de su nacimiento.