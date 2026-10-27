“Tristeza, angustia y rabia”: El dolor de una familia tras la muerte de una pareja y sus tres hijos en un choque

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“Tristeza, angustia y rabia”. Así describió un familiar el dolor por la muerte de una pareja y sus tres hijos en un accidente de tránsito provocado, según la Policía Rodoviaria Federal, por un conductor alcoholizado y sin licencia en el estado brasileño de Paraná.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en la ruta BR-373, a la altura de Candói, e involucró a un automóvil y una camioneta. Las cinco personas que viajaban en el vehículo menor fallecieron como consecuencia del impacto.

Las víctimas fueron identificadas como Ronaldo Turok, de 29 años; Camila Prado de Almeida, de 25; Isis Almeida de Oliveira, de 6 años; y los gemelos Anthony Prado Turok y Matteo Prado Turok, de nueve meses.

Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF), tres de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados a un centro de salud, donde fallecieron posteriormente.

Tras el choque, el conductor de la camioneta, de 18 años, huyó antes de la llegada de los equipos de emergencia y dejó a un acompañante herido. El joven fue localizado en un centro de salud y detenido después de recibir el alta médica.

De acuerdo con la PRF, el conductor no tenía licencia de conducir y el test de alcoholemia registró 0,54 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La tragedia dejó a una familia entera sin vida y provocó un profundo dolor entre sus allegados, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.