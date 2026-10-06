Los seis hijos de Alfonsín donaron la casa de su padre a la Municipalidad y se convertirá en el ícono del “Km 0 de la Democracia”

Ese antiguo edificio donde funcionó Rentas, en pleno centro de Chascomús , y que en la década del '80 fue adquirido por Raúl Alfonsín -antes de llegar a la presidencia de Argentina-, ahora será la piedra fundamental del " Kilómetro cero de la Democracia ".

Hace dos años, Javier Gastón , el intendente massista de Chascomús, lanzó su propuesta de marca turística y cultural para la ciudad con el lema del " KM 0 de la Democracia ", por ser el lugar en el que nació Alfonsín, el primer presidente democrático después de la dictadura militar .

El jefe comunal lanzó el proyecto en 2024, incluso hasta se lo llegó a mencionar al Papa Francisco , pero no sabía que los seis hijos del expresidente tenían pensado donar el inmueble a la Comuna. Unos meses atrás, Raúl, Ana María, Ricardo, Marcela, Inés y Javier decidieron entregar la casa de dos pisos en estilo colonial, ubicada en Mitre y Crámer , al Estado municipal, solo con la condición de que sea un espacio para la memoria democrática .

Será la primera casa donde vivió el expresidente que estará abierta al público masivo. La otra, en la que Alfonsín vivió hasta 1976, hoy es el hotel boutique Casa Laurel , cuyo dueño es el exfutbolista Gastón Sessa , exarquero de Racing, Vélez y Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre otros equipos.

La donación de los hijos se hizo efectiva porque el Concejo Deliberante local acaba de aprobarla. La Comuna avanza en el trámite de escrituración y ya proyecta la " Casa Raúl Alfonsín – Espacio Cultural y Patrimonial ", al que no quieren llamar museo. "Será un espacio cultural que tomará su figura, los valores y el pensamiento crítico del exdirigente radical", señaló Javier Gastón a Clarín .

Pero además, Ricardo Alfonsín , el hijo del expresidente que se dedicó a la política, le contó a Clarín que esta decisión la habían hablado con su padre: "Lo hablamos con él antes de que muriera, cuando no estaba tan mal. Teníamos temor de cómo encarar el tema, pero nos dio el visto bueno".

Ninguno de los seis hijos de Alfonsín vive en la localidad bonaerense que explota su lado turístico con la gran laguna, estancias y recorridas por el casco histórico .

Otro de los íconos turísticos es la figura de Raúl Alfonsín. El circuito "Raúl Ricardo Alfonsín" tiene entre otros puntos el Club Social , donde concentró su vida política y social; el Monumento en Parque Libres del Sur; una parada en el Concejo Deliberante, donde fue concejal; el Comité Radical; el Monumento a la Democracia, que lleva la firma del arquitecto Clorindo Testa ; y el hotel de Sessa donde está la Suite Presidente , en la antigua habitación de Alfonsín.

Todo ese menú ahora sumará la vivienda céntrica , que está en buenas condiciones edilicias. "Amigos del expresidente la abren para ventilarla seguido. Entré por primera vez hace unas semanas y es emocionante. Están sus libros, el escritorio, la mesa con las sillas, es una casa de familia y así queremos que sea visitada", destaca el intendente.

La emoción del jefe comunal también tiene un lado familiar. Su padre, Juan Carlos Gastón , fue el intendente radical de la ciudad cuando Alfonsín llegó a la presidencia, y ahora a él le toca llevar adelante el "no museo", siendo un intendente peronista .

"Cuando nos enteramos de que los hijos la querían donar, nos preguntamos '¿Qué hacemos?' . Queremos hacer mucho más que un museo, queremos que sea un espacio de encuentro , una casa de familia donde se pueda ver la intimidad de un hombre que llevó adelante la recuperación de la democracia ". "No será un lugar sobre Raúl, sino desde Alfonsín", destacó Javier Gastón .

Hasta que no logren la escrituración no pueden arrancar con el proceso de transformación de la vivienda a la "Casa Raúl Alfonsín" y aunque no quieren arriesgar una fecha de apertura, adelantaron que harán un acto por la toma de posesión del inmueble.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín