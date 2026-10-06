Comenzó el juicio político al juez federal acusado de pedir una coima y mentir en su currículum

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación comenzó este martes el juicio político del suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain por pedir una coima para dictar un fallo y por mentir en su currículum vitae para concursar para ser magistrado.

Con Salmain presente, el tribunal inició el proceso para determinar si destituye al juez por mal desempeño o si rechaza los cargos y lo repone en su cargo. La decisión será clave porque por los mismos hechos el suspendido magistrado tiene una causa penal en la que está procesado con prisión preventiva: si es destituido pierde sus fueros de juez y será detenido.

El juicio comenzó con la exposición de los hechos por parte del senador nacional Luis Juez , el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre , integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación que actúan como los fiscales del caso. Luego fue la defensa de Salmain, a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, quienes contestaron. Y finalmente Salmain declaró y contestó preguntas.

El juez fue suspendido en el cargo y enviado a juicio político en junio pasado por el Consejo de la Magistratura por dos hechos: por haber pedido una coima para dictar un fallo que le permita a una empresa acceder en 2023 a dólar oficial cuando regía el cepo cambiario y por haber omitido en su curriculum que fue echado del Poder Judicial también por un hecho de corrupción.

Por el primer caso, Salmain tiene una causa penal en la que está procesado en condiciones de ser enviado a juicio oral. El caso tuvo un elemento clave: la declaración de un arrepentido que contó cómo fue la maniobra del soborno. Como había cepo cambiario, el juez quería 10 por ciento de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Eran cerca de 200 mil dólares. Pero cuando la empresa fue a cobrar el gobierno de Javier Milei devaluó y la coima quedaba en 19 mil dólares.

“Él tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares, es la diferencia que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial. No se lo pones antes del viernes, denuncia a todo el mundo y te denuncia a vos”, contó el arrepentido Fernando Whpei , que se discute si declarara como testigo en el juicio político.

El segundo hecho es porque Salmain fue cesanteado del Poder Judicial en 2002 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El motivo fue por un sumario administrativo porque una empleada denunció a Salmain -entonces secretario del fuero civil y comercial federal- por ofrecerle dinero para manipular un sorteo. Cuando se presentó a concursar para ser juez omitió ese antecedente, lo que era obligación según el reglamento del Consejo de la Magistratura.

Salmain declaró ante el Jurado y negó las acusaciones. Dijo que Whpei era un “arrepentido serial” a quien denunció por falso testimonio y que se trata de una " persecución " en su contra. Los fiscales le preguntaron por qué era y quienes llevaban adelante esa persecución. "Es por todas las cuestiones que dije, temas administrativos. Pero no tengo ninguna sospecha", respondió.

Sobre el currículum, Salmain dijo que no puso que fue echado del Poder Judicial "no le sumaba puntos" para el concurso y porque no estaba obligado ya que el hecho ocurrió hace más de 20 años y los antecedentes para informar son de los últimos 15 años. Los fiscales le preguntaron por qué había sido echado del Poder Judicial. "Me cesantearon por la instrucción del sumario" , contestó sin referirse al hecho de corrupción.

Los testigos comenzarán a declarar mañana. El Jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral , la abogada Ana Fernández , los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria) y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza).

Para destituir a un juez se necesitan cinco votos de los siete integrantes. Si no se alcanza ese número, la acusación se cae.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín