Los manejos de la AFA: “Chiqui” Tapia cambió el esquema de cobros y puso a una sociedad de Dubai como “agente de recaudación”

Días después de que saliera a la luz que tres fiscales federales de Estados Unidos lo tenían en la mira, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , modificó las instrucciones de cobro a nivel global de la entidad. Para eso, montó un nuevo esquema, con una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos , de la mano de un nuevo y desconocido agente recaudador, según surge de documentos internos de la AFA, registros bancarios y facturas comerciales que analizó LA NACION .

“A quien corresponda”, comunicó Tapia en una carta que dirigió a “todas las partes interesadas, contrapartes comerciales y entidades vinculadas” y que fechó en junio pasado, es decir, el mes del Mundial. Les transmitió que el nuevo recaudador “oficial” de fondos de la AFA para los acuerdos comerciales es, “exclusivamente”, Moon Euro Management LLC , una flamante sociedad comercial con domicilio en Dubai.

Sin antecedentes contractuales conocidos, ni historia en Internet, Moon Euro Management es una sociedad de responsabilidad limitada de propietario único, dedicada a publicidad y estudios de mercado recién constituida. De hecho, su página de Internet fue creada el 20 de abril de este año y su licencia comercial se registró el 5 de mayo -días antes de la carta de la AFA- y, sin que consten quiénes son sus dueños o sus ejecutivos. Tampoco aporta fotografías de sus responsables, ni detalla un teléfono o correo electrónico de contacto.

La decisión de designar a Moon Euro Management como agente recaudador de la AFA u “Official Collection Agent” alrededor del mundo se produjo luego de que LA NACION revelara el presunto desvío de más de US$57 millones de la entidad con facturas truchas por servicios no prestados a sociedades fantasma con domicilio en Miami, cuyos rostros visibles eran argentinos que figuran como beneficiarios de planes sociales.

A fines de 2025 y principios de este año , LA NACION también reveló que la AFA recurría a los servicios de TourProdEnter LLC , una firma controlada por el productor teatral, Javier Faroni , y su esposa, Erica Gillette, para recaudar sus ingresos provenientes de patrocinios, auspicios, premios y amistosos, con una comisión del 30%, muy por encima de los estándares internacionales.

La designación de TourProdEnter LLC, según arguyeron las autoridades de la AFA en aquel momento, respondió a la necesidad de contar con un intermediario en el exterior que pudiera recaudar fondos y solventar los gastos propios de, por ejemplo, una gira internacional de la Selección -hoteles, vuelos, traslados- sin las trabas para girar fondos a otros países causados por el “cepo” cambiario que regía en la Argentina. Pero la operatoria continúa en la actualidad, ahora desde Dubai.

Tanto Moon Euro Management LLC y TourProdEnter LLC no son las únicas sociedades extranjeras que colocó la AFA como recaudadoras de los acuerdos que la entidad firma con auspiciantes y patrocinadores. Esos agentes “intermediarios” operan con cuentas en el exterior, cobran un “fee” por sus presuntos servicios y emiten “invoices” incluso con faltas de ortografía, según el material que obtuvo LA NACION y que difundirá durante los próximos días.

LA NACION procuró consultar a la AFA sobre la designación de Moon Euro Management, pero al cierre de esta edición no había respondido las preguntas enviadas por escrito.

Las revelaciones que publicó hasta ahora LA NACION, por lo pronto, impulsaron una investigación en ciernes en Estados Unidos y múltiples causas penales en la Argentina, en los fueros Criminal y Correccional, en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, y en el fuero en lo Penal Económico, que derivaron en cuestiones de competencia y de jurisdicción. Es decir, dónde debían tramitarse las investigaciones.

En ese sentido, la Justicia terminó por avalar el traslado de la sede social de la AFA desde la histórica dirección de la calle Viamonte 1366 en la ciudad de Buenos Aires a la calle Mercedes 1366 de la localidad bonaerense de Pilar, con lo que quedó bajo la órbita del Juzgado federal de Campana, lejos de los tribunales federales de Comodoro Py. En la nota comercial que en junio trasmitió “a quien corresponda”, Tapia comunicó algo muy distinto. Reafirmó el “domicilio registrado” de la entidad en la porteña calle Viamonte.

“Por la presente”, abundó Tapia junto al secretario general de la entidad, Cristian Malaspina , “la AFA comunica que se han actualizado los datos de la cuenta bancaria de la entidad . Con efecto inmediato, todos los pagos, transferencias bancarias y remesas correspondientes a obligaciones contractuales con la AFA deberán dirigirse exclusivamente” a otra cuenta, que detalló.

¿A qué nueva cuenta bancaria deben transferir los sponsors internacionales e incluso la FIFA al abonar los premios por el subcampeonato en el Mundial, por ejemplo? Al Grove Bank & Trust, con sede en Miami, pero a nombre de Moon Euro Management LLC, con domicilio en oficina 203-279 del edificio Albahar, Al Khabeesi, Dubai.

Ese edificio, según promocionan los agentes inmobiliarios de Dubai, resulta “ideal” para empresas “emergentes” o pequeñas que dan sus primeros pasos comerciales. Cuenta con oficinas de entre 8 y 16 metros cuadrados, con o sin muebles, “que a menudo incluyen servicios básicos como Wi-Fi, aire acondicionado y electricidad en el contrato de alquiler anual”.

En las dos carillas que Tapia y Malaspina remitieron a todas sus contrapartes comerciales, cabe aclarar, no aludieron de manera explícita a TourProdEnter LLC, aunque el texto da a entender que Moon Euroo Management LLC pasó a reemplazarla , de manera retroactiva, desde el 18 de mayo pasado. Ese lunes, la Justicia lo había autorizado a Tapia a viajar al Mundial y a la final de la UEFA Champions League.

En tanto, el nuevo agente de cobro, con sede en el mundo árabe y cuenta en Miami, ya registró ingresos. Pero las facturas o “invoices”, lejos de emitirlas Moon Euro Management LLC, las emitió la propia AFA , según constató LA NACION, con precisiones sobre cuál es su banco intermediario, el Pacific Coast Banker’s, que opera en Walnut Creek, California.

“Para cualquier consulta relacionada con este aviso, las partes pueden dirigirse al Departamento Comercial de la Asociación”, indicaron Tapia y Malaspina, que remarcaron que “esta comunicación tiene carácter oficial y surte plenos efectos a partir” de una fecha anterior, que detallaron que era el lunes 18 de mayo, “inclusive”.

Así, la propia comunicación de la AFA establece una aplicación retroactiva del nuevo esquema: Moon Euro Management quedó designada como agente oficial de cobro para los acuerdos comerciales celebrados desde el 18 de mayo , aunque la notificación a las contrapartes fue emitida en junio.

El área comercial de la AFA, a su vez, encaraba su propia transición, según reconstruyó LA NACION . Dos referentes clave de la entidad a la hora de lidiar con patrocinadores y anunciantes internacionales, Leandro Petersen comenzaba a retirarse, aunque anunció su salida oficial recién después del Mundial de Estados Unidos, como antes se había alejado su colaborador Pablo Joaquín Díaz , en octubre de 2025.

En el caso de Petersen, también había quedado mencionado como un posible testigo en la pesquisa estadounidense que llevan adelante Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, los tres fiscales federales que impulsan en Estados Unidos una investigación sobre las operaciones comerciales y bancarias vinculadas a la AFA y a TourProdEnter LLC en territorio norteamericano. La investigación procura reconstruir cómo funcionaba el circuito financiero y comercial de la entidad y quiénes intervinieron en esas operaciones.

Señalado como un posible testigo en la pesquisa estadounidense, Petersen sostuvo ante la consulta de LA NACION, el 31 de julio, que su renuncia a la AFA, tras nueve años, no fue intempestiva. “Hace meses planificamos esta etapa porque tengo otros proyectos”, sostuvo.

Petersen trabajaba para la AFA desde 2017. Llegó de la mano del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, aunque mantenía una buena relación con todos los jerarcas del fútbol local, y siempre arguyó que él se encargaba de negociar y gestionar los contratos con marcas internacionales, pero que “nunca” manejó el dinero generado por esos acuerdos ni los fondos vinculados con ellos.

Con la colaboración de Ricardo Brom.

Fuente: La Nación