Los jardineros coinciden: “Antes de podar una planta, desinfectá las herramientas”

La limpieza de las tijeras de podar es una medida sencilla que puede ayudar a mantener las plantas saludables y reducir el riesgo de propagar patógenos entre ejemplares. La Royal Horticultural Society (RHS) , una de las principales organizaciones británicas dedicadas a la jardinería , recomienda desinfectar las herramientas después de trabajar con material vegetal enfermo .

La institución advierte que algunos hongos, bacterias y virus pueden permanecer en los restos vegetales y en las superficies de las herramientas. Por eso, antes de pasar de una planta a otra, es importante limpiar las hojas de las tijeras y desinfectarlas cuando exista riesgo de transmitir una enfermedad .

Cuando se corta una rama o una hoja, las herramientas pueden entrar en contacto con savia y tejidos afectados por enfermedades. Si después se utilizan sobre una planta sana sin una limpieza adecuada, existe el riesgo de trasladar algunos agentes patógenos.

La Universidad de Florida, a través de su servicio de extensión IFAS, explica que las tijeras y las sierras de poda pueden transmitir organismos que provocan enfermedades de una planta a otra o incluso entre distintas partes de un mismo ejemplar. Algunas recomendaciones para reducir ese riesgo son:

Antes de aplicar un desinfectante, conviene retirar la suciedad visible y los restos de savia de las hojas de corte. La limpieza previa ayuda a que el producto entre en contacto con la superficie que se necesita desinfectar.

Una de las alternativas que recomienda la Universidad de Maryland es utilizar alcohol al 70% para desinfectar las herramientas cuando existe riesgo de propagar una infección. También menciona la lavandina diluida, aunque advierte que debe enjuagarse después porque puede corroer el metal.

Es importante respetar las indicaciones del producto utilizado y dejar secar las herramientas antes de guardarlas. Además, si se podan varios ejemplares, conviene trabajar primero con los que parecen sanos y dejar para el final aquellos que presentan signos de enfermedad.

Por eso, antes de empezar a podar, la clave es no pasar por alto la higiene de las herramientas : una limpieza adecuada y la desinfección cuando corresponde ayudan a reducir el riesgo de transmitir enfermedades y contribuyen al cuidado del jardín.

Fuente: TN