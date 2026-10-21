En España Milei volvió a negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes: “Es un slogan barato”

Durante su visita a Madrid , el presidente Javier Milei volvió a referirse este miércoles por la mañana (hora local) a la polémica acerca de si los argentinos se quedan o no sin dinero a fin de mes , apuntó contra el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y habló sobre la situación migratoria en Europa en medio de las violentas protestas que se sucedieron durante el fin de semana en París y Milán.

“¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Es un slogan barato para afectar a la institucionalidad . Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza, que pasó de 57% a 32%. La indigencia pasó de 20% a 6%. Cualquier indicador social que mires está muchísimo mejor. Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le dijo Milei a un

Las declaraciones llegaron apenas días después de que se refiriera al mismo tema durante su discurso en una conferencia en Neuquén . Los datos a los que hizo alusión partieron de un relevamiento de Zentrix Consultora, que arrojaron que un 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos antes del fin de mes .

La investigación realizada por la consultora sostiene que dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero a más tardar el día 20 , con picos del 72% entre los menores de 40 años. El crédito aparece como el puente para llegar: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses.

Tras cuestionar nuevamente este dato, Milei participó este miércoles al mediodía (hora local) en el Foro Nuevo Economía en la capital española. En un discurso en el que apuntó contra líderes locales como Sánchez —a quien tildó de “impresentable dictador” —, el primer mandatario apuntó contra las políticas migratorias en Europa.

“El estancamiento produce menos oportunidades para los más jóvenes, que son rápidamente captados por ideas revolucionarias por la falta de perspectiva de futuro. Lo irónico es que son precisamente esos revolucionarios de escritorio, los partidos de izquierda, los causantes del estancamiento, el negocio les cierra perfecto. Otro ejemplo claro es la cuestión migratoria ”, comenzó Milei en medio de su alocución ante ministros, expresidentes y otros dirigentes políticos iberoamericanos.

“Algunas personas dicen que habilitar la migración es cuestión de humanismo y caridad. Ahora mismo se vive una situación que pinta de cuerpo entero las consecuencias de permitir la invasión y la destrucción de la cultura de occidente ”, consideró y remarcó: “Lejos de integrarse, los migrantes están desintegrando la sociedad europea , incendiando monumentos ancestrales y destruyendo la propiedad de los ciudadanos de cuyos impuestos viven”.

El jefe de Estado argentino señaló que la “irresponsabilidad migratoria” traza un “sendero de decadencia muy difícil de revertir”. “Occidente se enfrenta a un problema demográfico grave. Ese problema no puede ser solucionado importando ciudadanos , sobre todo si ellos se oponen vehementemente a todos los principios que sostienen a nuestra civilización. Vemos estos desarrollos con mucha preocupación desde la Argentina”, expresó.

“Lo que pasa en Ceuta es emblemático desde la izquierda. Son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno. Fomentan la invasión, cada inmigrante es un voto. No fue un accidente ni una casualidad... Las calles se volvieron más inseguras para las mujeres”, consideró el Presidente.

Y volvió a apuntar contra la inmigración: “ El argumento económico a favor de la migración irrestricta se cayó a pedazos hace tiempo . Las economías que más inmigrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes o incluso peor porque buena parte de los inmigrantes generan más gastos fiscales de los que producen. Por eso, siempre recuerden, no hay empatía ni solidaridad alguna de las medidas socialistas, solo ansias de poder”.

Fuente: La Nación