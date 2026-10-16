Los gobernadores que hicieron un aporte clave a Milei para frustrar la sesión opositora en Diputados

CÓRDOBA.- El oficialismo nacional finalmente contó con la ayuda de varios gobernadores para blindar el DNU 70/2023, aunque algunos nombres cambiaron sobre la hora. Las ausencias de legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fueron cruciales.

Más sorpresivas fueron las ausencias de dos diputados de Unión por la Patria que responden al fueguino Gustavo Melella, quien se acercó a la Casa Rosada a raíz del proyecto por Malvinas, y al santiagueño Elías Suárez . Se trata de Agustín Tita y Estela Neder . En el caso de Córdoba, no estuvo Alejandra Torres .

Este miércoles, luego de que el oficialismo aceptara reponer los límites a la venta de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la oposición perdió algunas voluntades que parecían dispuestas a dar quorum en la sesión especial convocada con el objetivo de voltear todo el decreto de Javier Milei , que avanzó en la política desreguladora del Estado.

Para iniciar el debate se requerían 129 diputados y, aunque la oposición admitía en la previa que no tenía garantizado ese número, hubo dudas hasta esta mañana sobre qué directivas darían a sus legisladores los gobernadores aliados.

“ Después del dictamen no tiene sentido la sesión ”, definieron varios legisladores que responden a gobernadores consultados por LA NACION . El dictamen, agregaron, “va en sintonía con la definición de la Corte Suprema de hace unos días”.

Pese a todo, siguieron las negociaciones por la sesión hasta este mediodía. Como en otras oportunidades, varios mandatarios especularon hasta el último minuto. Finalmente, la oposición quedó a ocho legisladores de reunir las 129 voluntades.

Pullaro le dio un apoyo determinante a la Casa Rosada para impedir que la oposición reuniera el quorum. No bajaron al recinto los dos alfiles del gobernador de Santa Fe: Gisela Scaglia , quien preside el bloque de Provincias Unidas, y José Núñez . “El DNU 70 no tiene vigencia a partir de los cambios en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se votó el artículo que deroga el artículo 154. Ahora tocar el decreto nos perjudica la política de cielos abiertos”, argumentaron cerca del mandatario horas antes de la convocatoria.

El chubutense Ignacio Torres ya había adelantado que aportaría la ausencia de su diputado, Jorge Ávila. Jaldo también jugó a favor del oficialismo: ninguno de sus tres diputados estuvo en el recinto.

Los diputados María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti , alineados con Sadir -quien también participó de la Argentina Week en París–, faltaron . El faltazo de Zigarán fue llamativo, ya que la legisladora había firmado el pedido de sesión junto al resto de los opositores.

En el caso del catamarqueño Raúl Jalil, uno de los mandatarios más próximos a la Casa Rosada, los tres diputados integrantes del bloque Elijo Catamarca habían decidido, hace unos días, asistir a la sesión. Así lo confirmó Sebastián Nóblega : “Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la Ley 26.737”, dijo a la radio El Esquiú.

Y aunque se reactivaron los contactos de la Casa Rosada para tratar de evitar su presencia, no hubo cambio de posición. Jalil estuvo entre los 13 gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei a París.

Al salteño Gustavo Sáenz le responden tres diputados; Pablo Outes y Bernardo Biella bajaron al recinto mientras que Yolanda Vega se ausentó. Dijo que estaba enferma. En la Casa Rosada esperaban que el mandatario ordenara que no fueran. Incluso, después de su fuerte reclamo por la licitación del Belgrano Cargas, la Nación anunció que convocará a mineras y operadoras logísticas para optimizar el Ramal C14 y buscará inversiones privadas para recuperar la operatividad del C15.

Sin embargo, dos legisladores que suelen jugar con el salteño no estuvieron: Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis).

De ese mismo bloque, Argentina Federal -una alianza entre Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua- también dijeron presente Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad . No fue Daniel Vancsik.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, mantiene un vínculo oscilante con Milei. Hoy, de los seis diputados que tiene el peronismo cordobés, cinco se sumaron a la ofensiva de la oposición.

En ese grupo, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez tienen juego propio. Todos ellos bajaron al recinto. Ignacio García Aresca, hombre de Llaryora, también hizo su aporte al intento opositor por alcanzar el quorum, al igual que Juan Brügge, hoy aliado con la Democracia Cristiana. En cambio, Alejandra Torres ayudó a los libertarios con su ausencia.

Fuente: La Nación