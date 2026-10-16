Avanza la reforma de la ley de salud mental: el requisito clave que se elimina para intervenir en casos graves

A dieciséis años de su sanción, la Ley Nacional de Salud Mental está a un paso de cambiar. Tras meses de exposiciones en comisión y un debate que parecía estancado, La Libertad Avanza consiguió el jueves a la noche la firma del dictamen de mayoría gracias a un acuerdo con bloques aliados.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich , y las presidentas de las comisiones de Salud y de Legislación General, Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, presentaron el miércoles las reformas que ahora serán debatidas en la sesión del 22 de octubre.

"Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente", resumió Bullrich. Esa frase condensa el corazón de una reforma que, para buena parte de los especialistas consultados, era necesaria y postergada, aunque no está exenta de advertencias .

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el 20 de abril, no deroga la ley vigente sino que la modifica. Su eje es la internación involuntaria : reemplaza el criterio de "riesgo cierto e inminente" por uno situacional de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física" de la persona o de terceros. Para indicarla deberán intervenir un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y otro profesional, preferentemente psicólogo.

La diferencia de fondo con la ley vigente está en el momento en que se puede intervenir. Hoy, una internación involuntaria solo procede ante un "riesgo cierto e inminente" , una fórmula que en las guardias suele leerse como un peligro del "aquí y ahora". La reforma elimina ese requisito . Los profesionales podrán indicar la internación ante una situación de riesgo grave, evaluando conductas que anticipen un daño, los antecedentes del paciente y las consecuencias de no internarlo, sin esperar a que el peligro sea inminente. Esa indicación, de todos modos, no queda en manos de un solo profesional: debe firmarla un médico, preferentemente psiquiatra, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo. Además, debe notificarse a la Justicia, que podrá pedir informes, ordenar peritajes o intervenir si surgen controversias.

La reforma también sustituye la expresión "padecimiento mental" por "afección o trastorno de salud mental", extiende de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia y exige una evaluación interdisciplinaria antes del alta. Las adicciones siguen dentro del campo de la salud mental, ahora con la ludopatía incluida, y se suman un plan de egreso con seguimiento y las directivas anticipadas, que permiten a cada persona dejar asentado de antemano qué tratamientos acepta o rechaza.

El acuerdo con los aliados introdujo cambios al texto original. A pedido de senadores de distintos bloques y de ministros provinciales del Consejo Federal de Salud, se mantendrá la prohibición de los manicomios establecida en 2010 . Además, la referencia genérica a "parientes" se limitó a padres e hijos, junto con cónyuges, convivientes y representantes legales.

Para Oscar Abudara Bini, médico, psicoanalista forense y perito psiquiatra, la reforma tiene una impronta clara. "El modelo nuevo tiene la impronta de volver a la decisión del psiquiatra ", sostiene. Según explica, con la ley vigente la toma de decisiones era "muy interdisciplinaria" y había que "consensuar con demasiados profesionales del campo de los derechos humanos , de la psicología".

Ese esquema, afirma, generó demoras. "Había muchísima burocracia, porque el modelo anterior estaba con el sambenito de que internar pacientes violaba los derechos humanos", dice. Y agrega: "Si vos permitís que un psicólogo, un sociólogo, un asistente social discutan si la persona hay que internarla o no, había una burocracia y una enorme lentitud".

Abudara Bini señala otro cambio que considera clave: lo que ocurre en las guardias de los hospitales generales, que son las que reciben los casos agudos. "Había un vacío legal y la guardia no estaba en condiciones de ordenar una internación", explica. Con la reforma, si llega una persona muy grave, "el médico de guardia puede pedir la internación". También destaca un "mayor rigor" en el abordaje de las adicciones, que hasta ahora, dice, "quedaban un poco en las nubes de Úbeda".

Ricardo Corral, psiquiatra y docente de la UBA, es categórico: "El concepto fundamental es que el cambio de la ley era necesario". Recuerda que ya en 2009, cuando se gestaba la norma, los psiquiatras advirtieron que traería "muchas consecuencias complicadas" para las personas con enfermedad mental severa, como esquizofrenias, trastornos bipolares y depresiones graves.

El especialista pone el acento en el diagnóstico. "El equipo interdisciplinario es muy importante en el tratamiento, pero la profesión médica y la facultad te preparan para hacer diagnóstico de enfermedades", afirma. Y explica por qué importa: "Las personas pueden tener síntomas psíquicos que tienen que ver con enfermedades de otra índole. Incluso un delirio, una alucinación, puede no ser producto de esquizofrenia o de un cuadro maníaco, sino de otro tipo de enfermedades que requieren otro tratamiento".

Corral ilustra el punto con ejemplos concretos: la evaluación médica es necesaria para distinguir "cuadros orgánicos con síntomas psíquicos", como una meningitis, un tumor, una infección o una enfermedad tiroidea, "de crisis de enfermedades psiquiátricas propiamente dichas".

Sobre el cambio en el criterio de riesgo, Corral sostiene que "no es una distinción semántica menor". Y se pregunta: "¿Es sensato que las familias y los médicos tengamos que esperar a que la tragedia sea inminente para poder intervenir?".

El psiquiatra aclara que no se debe "confundir peligrosidad con enfermedad mental". Sin embargo, advierte que "negar la intervención en crisis bajo un garantismo mal entendido es, en última instancia, una forma de abandono". Su comparación es médica: hay que actuar "como actúa un cardiólogo ante un dolor en el pecho", antes de que el daño sea mayor o irreversible. "Modificar la ley no es vulnerar derechos; es garantizarlos. El derecho a la salud incluye el derecho a recibir un tratamiento eficaz y a tiempo", concluye.

La ley de 2010 fijaba para 2020 el cierre de los hospitales monovalentes, como el Borda, y el traslado de la atención a los hospitales generales . Corral, con más de cuatro décadas de trabajo en el Borda, lo califica de "disparate". "Imaginate que en la pandemia del COVID necesitábamos más terapias intensivas, no menos", compara.

El psiquiatra discute la idea de que quien se interna no sale más. Cuando ingresó al Borda, a comienzos de los años 80, había más de 2.000 pacientes; en 2009, antes de la ley, eran 700. "Lo que se modificó no es por una ley, sino por la terapéutica", aclara. El hospital recibe unas 1.000 internaciones por año, y la lógica, dice, es la de una unidad coronaria: "Tuvo un infarto, se internó, cuando evolucionó, se fue de alta. En la psiquiatría pasa un poco lo mismo".

Corral también describe el costo del sistema actual. A diario, pacientes que llegan a hospitales generales como el Fernández o el Ramón Mejía deben ser trasladados luego al Borda. Y el costo más grave, señala, es humano: el paciente y su familia quedan "desesperados en la guardia" durante "un día, dos días, tres días, cuatro días en un lugar inadecuado". Por eso propone una red con roles diferenciados: hospitales generales y centros de atención primaria para los casos leves y las consultas ambulatorias, e instituciones especializadas para los cuadros graves.

El punto choca con uno de los cambios que introdujo el acuerdo en el Senado, que mantiene la prohibición de los manicomios. Habrá que ver en el texto final cómo queda la situación de los monovalentes.

No todos los psiquiatras comparten el diagnóstico. Esteban Martínez, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), reconoce que la fórmula del "riesgo cierto e inminente" generó polémica durante estos 16 años. En los primeros tiempos se la criticó por ser un oxímoron, ya que combina "riesgo", que es probabilidad, con "cierto", que es certeza. Luego el problema pasó a ser lo "inminente". "Los equipos solían argumentar: 'Inminente es aquí y ahora, en el aquí y ahora no lo veo en riesgo, después no sé'. Y bajo esa fórmula muchas veces no se internaron personas que estaban en situación de crisis", explica.

Sin embargo, Martínez no culpa a la ley. "Muchos han culpado de eso a la Ley de Salud Mental. Yo tengo una lectura distinta", afirma. Según su mirada, interpretada desde un modelo situacional, la fórmula vigente ya permite considerar los antecedentes de los últimos 15 o 30 días. "Soy de la opinión de que no era necesario modificar la ley, sino trabajar en consensos técnicos para clarificar qué entendemos por riesgo ", sostiene.

Su principal objeción apunta a un párrafo agregado al artículo 20. Ese texto obliga a los profesionales a evaluar "las consecuencias disvaliosas" que se derivarían de no indicar una internación "necesaria, debida y oportuna". Combinado con el criterio situacional, dice, "extiende mucho el intervalo a considerar conductas que pueden ser de riesgo". Y advierte: "Muchos profesionales se van a ver urgidos por indicar una internación defensiva, una internación 'por las dudas'".

El presidente de APSA lo ejemplifica con el temor a las consecuencias legales. "Si vos decidís no internar a un paciente y el paciente a los 60 días se suicida, con ese diario del lunes se agrava mucho la exigencia diagnóstica y la exigencia de reproche penal o civil sobre los profesionales", explica. El efecto, anticipa, "va a impactar de plano en la red pública, que de por sí tiene pocas camas".

Martínez celebra que se haya retirado del proyecto un artículo 23 bis, que facultaba a los jueces a obligar a pacientes dados de alta a seguir en tratamiento ambulatorio. "Creo que nuestra posición ha incidido para esto", dice. Ese mecanismo, advierte, "iba a generar una maraña de procedimientos de judicialización".

Sobre el rol de cada disciplina, el psiquiatra pide equilibrio. "La ley revaloriza el rol del psiquiatra, y siempre es saludable el respeto de las distintas profesiones y sus incumbencias, pero hay que cuidarse de generar tensiones entre las distintas disciplinas", sostiene. Su propuesta es que los equipos que evalúan una internación estén integrados "al menos por un psiquiatra y un psicólogo".

Tampoco está de acuerdo con eliminar la palabra "padecimiento". Propone mantener ambos términos: "trastorno", que es el que usan las clasificaciones internacionales y refleja el componente objetivo, y "padecimiento", como "expresión subjetiva del sufrimiento" que a veces tiene causas psicológicas o sociales.

Martínez acepta la telemedicina como recurso, siempre que haya buenas condiciones técnicas y que del otro lado de la pantalla haya psicólogos o trabajadores sociales y, si se sospecha un problema médico, un clínico o un médico de familia. Su última advertencia es presupuestaria: "Trasladar gastos a las provincias sin la consecuente partida presupuestaria potencia la situación de crisis y de emergencia sanitaria que está atravesando el país".

La Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) expresó una preocupación similar en el Senado. Por la falta de psiquiatras en el interior del país , advirtió que el proyecto podría terminar restringiendo el acceso a la atención. Organismos de derechos humanos y colectivos de usuarios, por su parte, alertan sobre un posible retroceso respecto del enfoque de derechos de la ley de 2010.

Detrás del debate técnico hay historias que lo empujaron. Una de las más visibles es la de Marina Charpentier, trabajadora social, fundadora del Grupo Familia Esperanza y madre del músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier. El propio Abudara Bini la menciona: "Ella lo que te decía es que una persona adicta gravísima, como era su hijo, no había forma de pararlo, porque había un vacío legal ". Con la reforma, sostiene el perito, un familiar podría pedir que se intervenga "antes de que haga un desastre".

Charpentier lleva años reclamando el cambio. En 2022, con su hijo internado, pidió en el Senado reformular el artículo 20. En mayo de este año volvió a exponer ante las comisiones y contó su experiencia: "Gracias a esta ley actual nunca pudimos ayudarlo. Mi hijo entraba a las guardias, le ponían un suero, lo desintoxicaban y le daban el alta ; cuando no, se arrancaba todo y se escapaba". Para ella, la norma vigente es "idílica": "Puede sonar interesante en los papeles, pero todo lo que dice la ley no existe en la realidad".

Consultada por Clarín , consideró que la modificación podría ayudar a las familias en situaciones críticas. "El cambio ayudaría a las familias a internar a personas que están perdidas en consumo o en psicosis. Las garantías existen porque la Justicia revisa las internaciones periódicamente", sostuvo. Y pidió que se tenga en cuenta la historia previa de cada paciente: "Las familias necesitan ser escuchadas y poder contar el total de la historia y no que se tome la urgencia del momento". Su reclamo de fondo, de todos modos, es presupuestario: la ley exige destinar el 10% del presupuesto de Salud a salud mental , un porcentaje que, según denuncia, no se cumple.

El otro nombre que atraviesa el debate es el de Rodrigo Roza . La tarde del 28 de septiembre de 2020, frente al Malba, en Palermo, este hombre de 51 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide atacó con un cuchillo al inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán , de 33 años, que había llegado para calmarlo. Roldán murió por una puñalada en el pecho; antes alcanzó a disparar, y Roza falleció esa madrugada en el Hospital Fernández. Un mes antes había estado internado.

Su hermano, el abogado Juan Roza Alconada, dirige hoy la asociación civil Icona y es una de las caras de la reforma. Cuenta que intentó internar a Rodrigo dos veces : en una ocasión se escapó y en la otra le dieron el alta después de 12 horas. "Fue un desenlace trágico y doloroso para dos personas", dijo. Ante los senadores fue tajante: "El problema es la ley, está bien claro".

El policía fallecido fue herido de una puñalada en el pecho, a la altura del corazón

Roza Alconada respalda el cambio en la definición de riesgo y el mayor peso del psiquiatra, y considera que el cierre de los monovalentes "es un gran error". Según explicó, muchos profesionales evitan ordenar internaciones involuntarias por temor a una demanda por privación ilegítima de la libertad. El Gobierno también tomó el caso como bandera: la directora nacional de Salud Mental, Liliana González, lo citó entre las tragedias que la reforma busca evitar.

Ahora, con el dictamen firmado por el plenario de comisiones, el proyecto llega al recinto del Senado el 22 de octubre. En caso de aprobarse, todavía deberá pasar por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Mientras tanto, el debate deja una coincidencia amplia y una pregunta abierta. Casi todos los especialistas coinciden en que el sistema actual no da respuestas a tiempo a las personas con cuadros graves ni a sus familias. La discusión es si la solución pasa por cambiar la letra de la ley o por dotarla de algo que, según advierten desde todos los sectores, nunca tuvo: camas, profesionales y presupuesto. Como resume Corral, "es hora de que la legislación argentina deje de mirar la teoría desde la comodidad del sillón y de los escritorios y empiece a mirar la realidad de las guardias y de los hogares".

Fuente: Clarín