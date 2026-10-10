Lorenzetti defendió el fallo sobre la Ley de Tierras, criticó el “humo digital” de las redes y aseguró que la Corte no se deja presionar

Después del fallo de la Corte Suprema que repuso la ley que limita la venta de tierras a extranjeros , Ricardo Lorenzetti defendió la resolución, sostuvo que el máximo tribunal del país "siempre defendió la protección de los recursos naturales" y criticó la presión que intentaron imponer desde las redes sociales .

Lorenzetti habló de "humo digital" para cuestionar que la presión ejercida desde las redes sociales sobre el tema no tiene relación con lo que consideró una muy baja cantidad de acciones judiciales y casi nulo tratamiento del tema en el Congreso .

"No hay una relación entre la enorme participación en las redes que uno puede ver y la realidad concreta de acciones judiciales y tampoco hubo mucho movimiento en el Congreso, que es donde se debería tratar este tema", sostuvo Lorenzetti en declaraciones al canal A24 .

El juez de la Corte insistió que el tribunal "siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo" y volvió a mandarle un mensaje a la política. "El Congreso trató el tema en el Senado en marzo de 2024 y estamos en 2026 y no lo trataron. En el plano institucional el tema tuvo muy poca repercusión ", agregó.

Fue insistente el magistrado al poner el foco en el debate sobre el tema en las redes sociales. "Me gusta mucho una expresión de un filósofo político. Acá ahora se ha creado el humo digital. Hay una incitación a que la gente utilice el escrache digital. Los tuiters, ahora X, las expresiones en las redes, pero son acciones ineficaces en el sentido que no producen efectos", remarcó.

En el mismo sentido, fue más allá en el cuestionamiento al advertir que "nadie hace nada que produzca un efecto eficaz porque si la realidad es que este tema es tan importante debería haber muchísimas medidas cautelares y solo teníamos dos ".

Después de insistir que "hay un debilitamiento de la participación de la sociedad", Lorenzetti enfatizó que la presión de las redes sociales no condiciona los fallos de la Corte. "

"La presión social es presión de redes sociales, que es legítima, la gente se puede expresar y criticar, pero nosotros no aceptamos ninguna presión de ese tipo. La Corte siempre ha decidido bajo niveles de presión muchísimo más alto que este", aseguró.

Fuente: Clarín