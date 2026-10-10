Lluvias en el AMBA: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana, según el SMN

Las lluvias volvieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la tarde de este sábado 10 de octubre. Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó hasta cuándo se extenderán las precipitaciones.

Con una temperatura de 15 °C y luego de una mañana mayormente nublada, las lluvias regresaron durante la tarde. Según el pronóstico, las precipitaciones perderán intensidad hacia la noche .

Los meteorólogos indicaron que la tarde continuará con lluvias aisladas , con una probabilidad de entre el 10% y el 40% de precipitaciones y una temperatura estimada de 15°.

Para la noche, sin embargo, las condiciones mejorarían, con cielo nublado, una probabilidad de precipitaciones del 0% al 10% y una temperatura de 13°.

A partir del domingo, el SMN anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas , con temperaturas templadas y probabilidades de lluvia prácticamente nulas.

Fuente: TN