Liberaron al policía que había sido tomado de rehén por presos de una comisaría de CABA

El grupo de presos liberó al único policía que estaba como rehén desde el mediodía en una comisaría vecinal de la Ciudad. En el lugar hay un fuerte operativo: trabajan en el lugar el SAME, los bomberos y la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

La liberación fue confirmada por uno de los presos, identificado como David, que dialogó en exclusiva con TN y dijo: “Ya lo entregamos, cumplimos con nuestra parte”.

“Ya lo entregamos, no lastimamos a nadie , no tenemos ni un policía. Estamos reclamando que no tenemos ni ducha. Nos estamos ahogando, estamos en un lugar muy chiquito. Nos están tirando gas pimienta”, relató el preso.

El ministerio de Seguridad porteño, por su parte, confirmó que se produjo la liberación.

Horacio Giménez , ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, detalló que el hecho comenzó con “una pelea de reos” y, cuando los efectivos ingresaron a la celda para separlarlos, fueron tomados como rehenes.

Inmediatamente, relató Giménez a la prensa, se conformó un comité de crisis y hubo negociaciones durante toda la tarde. “A partir de ello, todos los reclusos que participaron de la toma están detenidos. Ya fueron revisados por el SAME, ninguno está lastimado, todos en buen estado”.

“Un recluso tenía problemas con todos los demás”, dijo Giménez.

El funcionario agregó: “Estas personas van a ser acusadas de robo , porque le robaron al personal policial, de privación ilegítima de la libertad y de amenazas . Incluso le vaciaron la cuenta bancaria a un policía.

“Todos van a ser trasladados y, a partir de esta noche, esta alcaidía va a estar cerrada por un tiempo” , confirmó el ministro.

Todo comenzó cuando se produjeron incidentes entre internos en la Alcaidía 1-D, ubicada en Lavalle al 400. Para evitar que escalara la discusión, un agente entró a la celda para separarlos y lo tomaron como rehén.

De acuerdo a lo que pudo saber TN , serían 10 los detenidos involucrados en el enfrentamiento, aunque la mayoría ya habrían sido separados.

De todas formas, fuentes policiales aclararon que no hay peligro de fugas y aseguraron que “se está trabajando para resolverlo con el personal”.

Después de dos horas, el DOEM entró junto con el grupo especial de rescate, ambos preparados para estas circunstancias. También participa el escuadrón antibombas.

En tanto, los bomberos de la estación N°1 de Puerto Madero están con la autobomba y asisten en el operativo con herramientas para abrir calabozo por calabozo.

Un vecino contó en diálogo con TN que escuchó gritos durante la madrugada: “Esto empezó a las 4 de la mañana. Escuchamos a los presos que gritaban ‘los voy a matar ’“.

En paralelo, los presos difundieron un video del efectivo encerrado en una celda contra su voluntad mientras se desplega un fuerte operativo, que lleva más de 3 horas.

La pareja de uno de los presos que tomó de rehén a un policía en la Alcaidía vecinal 1-D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acercó al lugar y habló con los medios. “Él me llamó a las dos de la tarde y me dijo ‘creo que va a haber motín, amor. Avisale a mi mamá”.

La mujer, que no quiso mostrar su cara, contó que su pareja está detenida desde hace una semana por violencia de género. Ayer fue la primera vez que ella lo visitó y, en ese contexto, vio algunos indicios de tensión en el ambiente.

“Él me señaló a un compañero como conflictivo. Estaba haciendo lío, gritando tras las rejas”, contó. Además, dio detalles sobre lo que su pareja le decía de la alcaidía: “Me dijo que la vida acá es caótica porque hay muchas peleas”.

En otro tramo de la entrevista explicó que el detenido no usaba esposas y que compartía celda con otros cinco o seis hombres.

“La orden acá es bajar los decibeles, que todos se calmen” , señaló el negociador Miguel Sileo en diálogo con TN y agregó: “Escuchamos las demandas, es un tire y afloje”.

En esa línea, explicó: “Buscamos generar una empatía con estas personas. Hay que hacerles entender que no tienen que sumar una nueva causa y mucho menos causar más incidentes”.

“Esto lleva tiempo, puede tomar hasta días. A veces hasta 72 horas . No es lo mismo discutir con una persona que con 10, se pelean entre ellos”, destacó.

Fuente: TN