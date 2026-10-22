AYACUCHO: Ejecutó una estafa por Whatsapp, contrató un remís para que retire el dinero y lo demoraron al buscar el sobre

ZONALES





La investigación se inició tras la denuncia de un vecino que recibió un pedido de dinero desde la cuenta presuntamente vulnerada de un conocido. La Policía montó un procedimiento y detuvo a un hombre cuando se presentó a retirar un sobre con efectivo en una remisería.





Un operativo encubierto realizado por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Ayacucho terminó con un hombre mayor de edad aprehendido, en el marco de una investigación por una presunta estafa mediante mensajes de WhatsApp.





La intervención comenzó cuando un vecino denunció haber recibido comunicaciones en las que le solicitaban dinero y le advertían que una persona pasaría por su domicilio para retirar el efectivo.





Según la información policial, los mensajes habrían sido enviados desde la cuenta de WhatsApp de un conocido del denunciante, que presuntamente había sido vulnerada. Ante las sospechas, el vecino se comunicó por otra vía con esa persona y comprobó que no había realizado el pedido de dinero. Frente a esa situación, decidió dar aviso a las autoridades.





El procedimiento en una remisería





A partir de la denuncia, los efectivos organizaron un operativo encubierto para esclarecer lo ocurrido. Durante las actuaciones, constataron que un remisero había sido enviado a retirar un sobre con dinero.





El procedimiento culminó en la remisería “La Terminal”, donde los policías aprehendieron a un hombre que se presentó para buscar el sobre.





La información difundida no señala que el conductor del remis ni la empresa hayan tenido participación delictiva en la maniobra, sino que el servicio habría sido utilizado para concretar el retiro del dinero.





El hombre aprehendido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 del Departamento Judicial Dolores, que avaló el procedimiento y dispuso las medidas correspondientes.





La investigación deberá establecer qué participación tuvo el aprehendido en los hechos y determinar el origen de los mensajes utilizados para solicitar el dinero.



