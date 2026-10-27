Liberaron al padre de Agostina Páez y a su pareja en Santiago del Estero: habían sido acusados de robar $1,5 millones en un local

La Justicia de Santiago del Estero ordenó este martes la excarcelación de Mariano Páez , el padre de Agostina Páez, y de su pareja , María Emilia Soledad Batule.

Ambos recuperaron la libertad luego de permanecer 13 días detenidos. Páez y Batule son investigados en una causa por el robo de $1,5 millones de un comercio de Termas de Río Hondo.

La decisión estuvo a cargo del juez de Control y Garantías, Silvio Salice, quien consideró que no existían riesgos procesales que justificaran mantener a los acusados detenidos.

Sin embargo, la causa seguirá abierta y tanto Páez como Batule deberán seguir a disposición de la Justicia.

La excarcelación fue otorgada con ciertas condiciones. Entre las restricciones impuestas por el juez, Páez y Batule tienen prohibido acercarse al comercio Lo Bruno , donde ocurrió el hecho investigado.

Además, la defensa pagó $900.000 a la empresa y solicitó que otros $632.600, secuestrados durante los allanamientos, sean entregados al comercio, según informó el diario El Norte . Esta última suma cubriría el resto del monto denunciado como robado.

El robo ocurrió el 10 de octubre, entre las 12:15 y las 12:40, en una sucursal de Lo Bruno, la empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la denuncia, Páez habría aprovechado una distracción de una empleada para tomar el dinero de la caja y luego se lo habría entregado a su pareja. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó varios allanamientos en los que se secuestraron dinero en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y ropa relacionada con la investigación.

Tras la denuncia, Mariano Páez y María Emilia Soledad Batule fueron detenidos. Sin embargo, durante su indagatoria ante el fiscal Sabater, Páez se negó a declarar. Luego, Sebastián Robles, el abogado defensor de la pareja, solicitó la excarcelación y propuso la indemnización a la empresa.

Fuente: TN