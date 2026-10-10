Leandro Paredes sufrió un desgarro: no jugará contra Vasco da Gama y estará afuera hasta el Superclásico

Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en su isquiotibial derecho, por lo que quedará afuera de las canchas de tres a cinco semanas. La noticia, confirmada este sábado por la mañana, impacta de lleno en Boca, que debe enfrentar a Vasco da Gama por semifinales de la Copa Sudamericana , este martes 13 en la Bombonera y una semana después en Brasil.

Salvo una recuperación más rápida de la prevista, el mediocampista se perderá ambos encuentros de una serie decisiva para el equipo de Rodolfo Arruabarrena . El capitán xeneize llegaría con lo justo y sin rodaje para jugar el Superclásico , que será el 1° de noviembre próximo. En el medio, tampoco estará para los encuentros contra Talleres e Independiente por el Clausura, el 16 y 25 de octubre, respectivamente.

Si bien no hubo parte oficial, el cuerpo técnico de Boca ya maneja esta información. Y también la había visto venir en la noche del viernes, por las reacciones del volante y sus propias sensaciones.

El mediocampista arrastraba una importante carga física tras la seguidilla de partidos que afrontó Boca en las últimas semanas y ya había evidenciado algunas molestias musculares antes de sufrir la lesión. Por eso incluso había arrancado como suplente ante Instituto.

Aunque el desgarro tiene un tiempo estimado de recuperación de hasta cinco semanas, los plazos son difíciles de precisar. Se trata de una lesión que Paredes ya sufrió anteriormente en el mismo músculo . A fines de mayo padeció un desgarro en el isquiotibial derecho que encendió las alarmas tanto en Boca como en la selección argentina, ya que ocurrió en la antesala del Mundial.

Se produjo tras la eliminación xeneize ante Universidad Católica por la Copa Libertadores . Aquella noche, el mediocampista ya había jugado con molestias y luego reconoció que arrastraba una sobrecarga muscular desde días antes.

Ahora, su evolución seguirá día a día y el momento de su regreso dependerá de cómo responda al tratamiento y de las sensaciones físicas que vaya recuperando durante la rehabilitación.

De cumplirse los tiempos estimados, llegaría tanto para enfrentar a River en la Bombonera como a Banfield por semifinales de la Copa Argentina el próximo 14 de noviembre.

Paredes ingresó el viernes en el minuto 9 del segundo tiempo del partido de Boca contra Instituto -donde empató 2 a 2- en la Bombonera, en lugar de Milton Delgado. Sin embargo, debió salir 16 minutos después cuando sintió la molestia, que describió como un “pinchazón” en el isquiotibial . El jugador se trasladó rengueando y con un hielo en la zona al vestuario.

Tras el encuentro, Arruabarrena dio a Paredes por lesionado en la conferencia de prensa. “Como vieron, Lea se lesionó. Es lo único que lamentamos. A salir, y por la cara, creo que para el martes está descartado” , expresó.

Paredes, directo al vestuario tras jugar 16 minutos ante Instituto: el mediocampista sintió una dolencia en el isquiotibial derecho y fue reemplazado por Ascacíbar. pic.twitter.com/v3G8abQMpE

Aunque remarcó el impacto de la ausencia de Paredes para el equipo, remarcó el mensaje constante que brinda en sus conferencias: “ Hemos perdido al capitán, al líder , tanto fuera como dentro del grupo pero tenemos con qué para suplantarlo . Ya hemos pasado por estos momentos y siempre damos la cara, y eso el hincha lo agradece, y esperemos el martes decir de vuelta presente”.

Cabe destacar que Paredes no sólo marcaba la diferencia por su técnica y movimientos dentro del campo de juego, por sus pases filtrados y asistencias verticales que siempre encontraban un compañero para sacarle rédito cerca del área rival, sino también por la influencia positiva con juveniles del club que fueron bien aconsejados por él, desde Exequiel Zeballos (todavía en la etapa de Claudio Ubeda) y Tomás Aranda (hoy recuperándose de una lesión) hasta con Facundo Herrera y Leonel Flores (ahora con Arruabarrena al mando del plantel profesional). Este último, además, viviendo una gran explosión no sólo en la Bombonera sino también a raíz del llamado de Lionel Scaloni para la selección argentina.

El DT trató el encuentro del próximo martes contra Vasco da Gama como “los primeros 90 minutos de una final” . “Esperemos hacer unos buenos primeros 90 minutos. Al hincha la ilusión no se la vamos a sacar, es normal. Todo lo que uno piense a futuro da ansiedad. Nosotros como grupo tenemos que pensar en el presente. El martes”, sumó.

¿Quién podría reemplazarlo? Con Tomás Belmonte también lesionado, Arruabarrena buscaría necesita encontrar un tercer volante que acompañe a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. ¿Podría ser Williams Alarcón?. Carlos Palacios subió su rendimiento en los últimos partidos, pero él está visto como un nexo entre los delanteros. Quizás el volante chileno se suma a ese triángulo con Delgado y Ascacibar, y el Vasco termina jugando con tres delanteros con Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Flores.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación