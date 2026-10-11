Las dos estancias que fueron expropiadas en 1949 y hoy forman parte de uno de los parques más grandes de Buenos Aires

Las estancias San Juan y Santa Rosa , ubicadas entre La Plata y el sur del conurbano bonaerense, pertenecieron durante décadas a la familia Pereyra Iraola. Sin embargo, en 1949 sus tierras fueron expropiadas y pasaron a formar parte de un espacio verde que hoy es uno de los más extensos de la provincia de Buenos Aires: el Parque Pereyra Iraola .

Todo comenzó en enero de 1948, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón anunció la expropiación de ambas propiedades. La medida se concretó en 1949 y abarcó una superficie de 10.248 hectáreas , destinadas a preservar la riqueza forestal de la zona y desarrollar un espacio de uso público. El parque fue inaugurado el 24 de febrero de 1950 con el nombre de Parque de los Derechos de la Ancianidad.

La historia de estas propiedades se remonta al siglo XIX. En 1850, Simón Pereyra adquirió las tierras de la estancia Las Conchitas, que luego se convertiría en San Juan . Su heredero, Leonardo Pereyra, impulsó modificaciones en el establecimiento y desarrolló un importante parque paisajístico.

La estancia San Juan también se destacó por su actividad ganadera. En 1857, Leonardo Pereyra incorporó ejemplares de ganado Shorthorn y, algunos años después, reproductores Hereford. Para comienzos del siglo XX, el establecimiento se había convertido en un importante centro de producción rural.

Con el paso del tiempo, la propiedad original se dividió y surgió la estancia Santa Rosa. Ambas quedaron vinculadas a la familia Pereyra Iraola hasta que el Estado avanzó con la expropiación. El objetivo era preservar el patrimonio forestal y artístico de una zona ubicada estratégicamente entre Buenos Aires y La Plata.

Tras la expropiación, las tierras se destinaron a la creación de un gran espacio verde público. En 1950 se inauguró el Parque de los Derechos de la Ancianidad, que años después pasó a llamarse Parque Pereyra Iraola . En la actualidad, comprende los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata, con una superficie total de 10.248 hectáreas .

El predio reúne áreas forestales, caminos, edificios históricos y espacios de recreación. Entre sus sitios destacados se encuentran el casco de la estancia Santa Rosa, la capilla Santa Elena y el Árbol de Cristal, un ejemplar de origen malasio ubicado en el sector de la antigua estancia San Juan.

Además de su valor histórico, el parque cumple una función ambiental relevante. En 1967 fue declarado Reserva Forestal de la provincia de Buenos Aires y, en 2007, ingresó a la Red Mundial de Reservas de Biósfera de la UNESCO. Así, las tierras que alguna vez albergaron dos grandes estancias se transformaron en un espacio destinado a la conservación, la recreación y el cuidado del patrimonio bonaerense.

Fuente: TN