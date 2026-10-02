Las 3 plantas poco conocidas que pueden crecer en agua y quedan perfectas en un frasco de vidrio

No hace falta tener un jardín o una gran cantidad de espacio para incorporar plantas al hogar . Algunas especies pueden desarrollar raíces directamente en agua y crecer durante un tiempo dentro de un simple frasco de vidrio .

Además de funcionar como elemento decorativo, este método permite observar cómo aparecen las raíces y cómo se desarrolla el tallo. También es una buena manera de aprovechar esquejes de plantas que pueden convertirse en nuevos ejemplares.

La clave está en elegir especies capaces de enraizar en agua y mantenerlas en un recipiente limpio, con buena iluminación y sin que las hojas queden sumergidas.

Entre las especies que pueden reproducirse mediante esquejes colocados en agua se encuentran la tradescantia, la hiedra inglesa y el coleo .

Para empezar, hay que cortar un tallo sano, retirar las hojas de la parte inferior y colocar esa sección dentro del agua. Las hojas deben quedar fuera del recipiente para evitar que se deterioren.

La tradescantia es una de las alternativas más sencillas para este tipo de cultivo. Sus hojas pueden presentar diferentes combinaciones de verde, violeta, blanco y plateado , según la variedad.

Para reproducirla, cortá un tallo sano y retirale las hojas de la parte que quedará dentro del agua. Después, colocá el esqueje en un frasco y ubicalo en un lugar luminoso, pero protegido del sol directo intenso .

Con el paso de los días pueden comenzar a aparecer raíces en la parte sumergida del tallo.

La hiedra inglesa también puede reproducirse a partir de esquejes colocados en agua. Una de sus características más llamativas es el crecimiento de sus tallos, que pueden caer por los bordes del frasco a medida que se desarrollan.

Para obtener un esqueje, cortá un tallo sano justo por debajo de un nudo y colocá esa parte dentro del agua. Las hojas deben permanecer fuera del recipiente.

Es importante mantener el agua en buenas condiciones y renovarla cuando esté turbia o presente residuos.

El coleo se destaca especialmente por sus hojas coloridas. Según la variedad, pueden combinar verde, rojo, bordó, rosa, amarillo y violeta , por lo que también puede aportar un detalle decorativo al ambiente.

Para reproducirlo, cortá un tallo sano por debajo de un nudo y eliminá las hojas inferiores. Luego colocá el esqueje en un frasco con agua y dejalo en un lugar con buena iluminación .

Tener una planta en un frasco es sencillo, pero requiere algunos cuidados para mantenerla saludable:

Una vez que el esqueje desarrolla raíces , puede permanecer en agua si la especie se adapta bien a este método. Otra posibilidad es trasladarlo a una maceta con sustrato , donde podrá continuar su crecimiento en tierra.

Fuente: TN