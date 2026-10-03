Las 3 frutas para sembrar en la semana del 5 al 11 de octubre: crecen rápido y pueden dar frutos durante el verano

Con el inicio de octubre se abre una nueva temporada de cultivos en la huerta de casa . Los expertos en jardinería aseguran que hay tres frutas que se pueden sembrar en la semana del 5 al 11 y pueden dar frutos durante el verano.

Son el melón , la sandía y la frutilla . Cada una de estas frutas tiene sus particularidades: desde el método de siembra hasta los tiempos de cosecha y el espacio necesario para crecer.

El melón es uno de los cultivos que puede sembrarse en la huerta durante octubre. De acuerdo al calendario del INTA, este mes es ideal para iniciar el proceso, ya que el ciclo completo hasta la cosecha ronda los 100 días .

Para un buen desarrollo, el melón necesita temperaturas cálidas , mucha luz solar y espacio suficiente para que sus guías se extiendan. Los expertos recomiendan dejar 90 centímetros entre plantas y 1,20 metros entre líneas . Si la siembra se realiza en octubre, la cosecha puede llegar durante el verano, aunque el momento exacto depende de la variedad y las condiciones del lugar.

La sandía también es una fruta de temporada cálida y puede sembrarse entre septiembre y octubre. El cultivo puede tardar entre 80 y 90 días en desarrollarse, con cosechas que suelen concentrarse entre enero y abril .

Al igual que el melón, la sandía requiere buena exposición al sol y espacio para el crecimiento de sus guías. Los especialistas sugieren una distancia de 60 centímetros entre plantas y 1,60 metros entre líneas . Un ensayo realizado en Santiago del Estero demostró que, sembrando sandías a fines de octubre o principios de noviembre, las primeras cosechas pueden darse a partir del 10 de enero.

A diferencia de los otros dos cultivos, la frutilla suele iniciarse a partir de plantines y no por siembra directa. Se recomienda plantar entre septiembre y octubre, con cosechas que pueden arrancar en noviembre y extenderse hasta marzo , especialmente en regiones como la Patagonia.

Una ventaja de la frutilla es que puede cultivarse en espacios reducidos , incluso en macetas o camellones elevados, lo que la convierte en una opción ideal para huertas pequeñas, patios o terrazas.

Si bien los tres cultivos se desarrollan mejor en los meses de mayor temperatura, no todos requieren las mismas condiciones . El melón y la sandía necesitan espacio y mucho sol, mientras que la frutilla se adapta a lugares más chicos.

Los tiempos de cosecha son orientativos: factores como la variedad, el clima, el tipo de suelo y el riego pueden adelantar o retrasar la producción. En general, sembrando melón o sandía en octubre, la cosecha se da entre enero y abril. En el caso de la frutilla, el período varía según la región y el sistema de cultivo, pero en Patagonia puede comenzar en noviembre y durar hasta marzo.

Fuente: TN