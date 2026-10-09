La “Viuda fitness”: Iba al gimnasio, robaba las llaves de las casas y luego las desvalijaba

ZONALES





Una mujer apodada la “Viuda fitness” fue detenida en Mar del Plata, acusada de participar en un millonario robo a una vivienda del barrio Lomas de Stella Maris. Según la investigación, aprovechaba su asistencia a un gimnasio para sustraer las llaves que las víctimas guardaban en los lockers y facilitar el ingreso de sus cómplices.

El golpe investigado tuvo como resultado el robo de 150.000 dólares, 5.000 euros y joyas de gran valor. La sospechosa fue localizada durante una serie de allanamientos vinculados con la denominada “Banda de los Peaky Blinders”, investigada por distintos robos en viviendas.

La investigación comenzó tras la detención de un hombre de 35 años acusado de participar en una entradera y de incumplir las condiciones de sus salidas transitorias. Al revisar su teléfono celular, los investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) encontraron elementos que lo vincularían con el robo cometido en una casa de la calle Aristóbulo del Valle, entre Castelli y Alvarado.

Según la pesquisa, en ese hecho también habrían participado el hermano del sospechoso, de 26 años, y la mujer conocida como la “Viuda fitness”.

El millonario botín

De acuerdo con la investigación, la mujer habría aprovechado su presencia en el gimnasio para apoderarse de las llaves que las víctimas dejaban en los lockers. De esa manera, sus cómplices podían ingresar a las viviendas sin necesidad de forzar las puertas.

En el robo denunciado, los delincuentes se llevaron 150.000 dólares, 5.000 euros y numerosas joyas, entre ellas un anillo de oro de 24 quilates con una piedra negra y una inscripción gótica, una cadena de oro con las letras “M” y “E”, cuatro pulseras y varios relojes.

El análisis del celular del primer detenido fue clave para reconstruir la presunta participación de los sospechosos y solicitar las órdenes de allanamiento.

Los allanamientos y los elementos secuestrados

Con autorización judicial, los investigadores realizaron tres procedimientos en distintos puntos de Mar del Plata.

En una vivienda de la calle María Remedios del Valle fue aprehendida una mujer de 29 años. Allí secuestraron teléfonos celulares, un GPS, dos drones, alhajas, relojes de alta gama, prendas de vestir y una pinza cortarrejas.

También encontraron un Fiat Cronos gris sin patente, que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo cometido en Miramar.

La mujer quedó inicialmente aprehendida en una causa por encubrimiento, aunque posteriormente recuperó la libertad porque tiene dos hijos menores de edad y, según se informó, no cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

El segundo allanamiento no arrojó resultados positivos.

En el tercer procedimiento, realizado en Echeverría al 3100, los efectivos localizaron a la “Viuda fitness”. En esa propiedad secuestraron una pistola calibre 22 y un Volkswagen Fox que habría sido adquirido después del robo. Los investigadores intentan determinar si se utilizó parte del dinero sustraído para comprar el vehículo.

Investigan si utilizaban drones para vigilar viviendas

Otro de los aspectos que analiza la DDI es el posible uso de drones y binoculares para observar viviendas a distancia y seleccionar futuros objetivos.

La principal acusada quedó alojada en la Unidad Penal N.º 50 de Batán, en el marco de una causa por robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito. La investigación continúa para establecer el grado de participación de cada sospechoso y determinar la procedencia de los objetos secuestrados.