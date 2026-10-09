Detuvieron a una joven acusada de darle marihuana a un perro y publicar el video en redes sociales

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Una joven fue detenida en Brasil tras ser denunciada por presuntamente ofrecerle marihuana a un perro. Según la investigación, la mujer habría publicado la escena en sus redes sociales.

A partir de la denuncia, la Policía se presentó en el departamento de la sospechosa, donde encontró porciones de una sustancia similar a la marihuana.

La joven fue detenida bajo sospecha de maltrato animal y trasladada a una comisaría, donde quedó a disposición de las autoridades.

Por el momento, no trascendieron más detalles sobre el estado del animal ni sobre el avance de la investigación.