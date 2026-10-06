La Plata: cómo y dónde hallaron al nene de 5 años por el que se activó la Alerta Sofía luego que su madre se lo llevara del jardín de infantes pese a una restricción judicial

El nene de cinco años que era intensamente buscado en La Plata , luego que su madre lo retirara de la escuela pese a tener una restricción judicial y que el padre cuenta con la tenencia unilateral, finalmente fue hallado con vida. Las autoridades habían activado la Alerta Sofía con el objetivo de encontrarlo.

La mujer, cuya identidad no trascendió, había retirado al menor del jardín de infantes que funciona en la escuela "Anexa Joaquín V. González", que pertenece a la UNLP y funciona en la esquina de las calles 50 y 117. El establecimiento educativo entregó de buena fe al menor, ya que el oficio judicial que establecía la restricción llegó apenas diez minutos después que la madre y el nene se fueran.

En consecuencia cuando la documentación, que indica que el padre cuenta con la tenencia unilateral hace dos semanas , llegó a la entidad la mujer y Donato ya no estaban.

Frente a la urgencia que generó la repentina situación, el hecho fue comunicado a las autoridades que activaron la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda y facilitar su localización.

La familia, según indicó TN , había presentado denuncias en distintos organismos y pedido que se avanzara con las medidas necesarias para dar con el chico.

Las mismas fueron radicadas en forma simultánea en la Comisaría de la Mujer , la fiscalía, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la seccional Octava . El objetivo era sumar recursos y vías de investigación para establecer dónde se encontraba el menor.

De acuerdo a lo informado por el diario platense El Día , la medida fue otorgada tras un proceso que duró cerca de tres años . Desde entonces, el hombre cuenta con la resolución judicial que establece que el chico debe permanecer bajo su cuidado.

Finalmente, el niño fue hallado sano y a salvo. "Estaba con su mamá subiendo a un micro a la fuerza en la zona de 1 y 76", aseguró su padre, ya aliviado.

La Alerta Sofía es el sistema de emergencia rápida de Argentina creado para coordinar la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y cuyas vidas se encuentren en alto riesgo inminente.

Su nombre es en recuerdo de Sofía Herrera , la niña que desapareció cuando tenía tres años en Tierra del Fuego en 2008.

Fuente: Clarín