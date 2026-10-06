“La matan por ser mujer”: a diez años del crimen de Lucía Pérez, su madre insiste en que la Justicia lo califique como femicidio

A diez años del crimen de Lucía Pérez , la causa que conmovió a Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres , sigue sin una sentencia firme y a la espera de que la Suprema Corte Bonaerense decida si restituye o no en el expediente la figura del femicidio, en contra de uno de los condenados. Es por eso que, tras una interminable pelea judicial -con más golpes que logros- la primera reflexión que hace Marta Montero, la mamá de la víctima, es que “están casi como al principio”.

En diálogo con Infobae , la mujer criticó duramente al Poder Judicial por su desempeño en la causa del crimen de su hija y dijo que el Máximo Tribunal de la Provincia “no tiene otra opción que calificar el hecho como femicidio”. La figura legal, reclamada desde el primer día por la familia, había sido reconocida en un primer momento, pero luego fue retirada en febrero de 2025 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense cuando revisó la condena a prisión perpetua contra Matías Farías , el principal acusado del hecho. “ Si esto no fue femicidio, entonces ¿qué es un femicidio? “, se preguntó Marta.

Lucía Pérez, que vivía con sus padres en Mar del Plata, tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 salió de su casa y nunca volvió. Según la investigación judicial, un día antes había conocido a Farías y a Juan Pablo Offidani en las inmediaciones de la Escuela Media N°3, donde ellos vendían marihuana.

Al día siguiente, de acuerdo con la acusación, los dos hombres la llevaron a una casa del barrio Alfar, alquilada por Farías, donde Lucía recibió drogas y fue abusada sexualmente. Horas después la trasladaron, ya sin signos vitales, a una unidad sanitaria de Playa Serena, donde los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos. La fiscal María Isabel Sánchez sostuvo públicamente, cuatro días después de la muerte, que Lucía había sido abusada y que la atacaron salvajemente.

Los tres acusados (Farías, Offidani y Alejandro Maciel , señalado por encubrimiento) quedaron detenidos. La fiscalía planteó para Farías el delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte, en concurso con femicidio, y para Offidani la figura de partícipe necesario.

“Es difícil, como siempre, como todos los días, porque no es el aniversario, sino todos los días. Justamente se cumplen diez años exactamente del narcofemicidio de Lucía, pero hoy estamos haciendo un montón de cosas para que no haya más Lucías”, comentó Marta, respecto a la serie de eventos que llevan adelante desde ayer en la ciudad de Mar del Plata, para conmemorar el femicidio de Lucía y reclamar al Poder Judicial para que resuelva la situación del expediente.

Y cuestionó: “ Hoy matan a una Lucía cada 30 horas. Esto ya no es algo que nos parece ni que no. Hay un negacionismo tan grande, hay un Poder Judicial que condena a medida y después te da un poco y te saca el resto”.

“Como nosotros teníamos femicidio, ahora lo sacó. Estamos luchando en la Corte para que sea femicidio. Entonces, si eso no es femicidio, lo que hicieron con Lucía, ¿cómo se llama el femicidio? ¿Cuál es el femicidio?“, insistió.

“Si cae el femicidio de Lucía, cae todo. Que no nos quieran hacer creer que solamente los que matan son parte de la violencia vicaria, que es la violencia intrafamiliar. No. Hay personas que matan a las chicas, que no tienen nada que ver, que no saben ni quiénes son. Las matan por matarlas, por el hecho de ser mujer”, advirtió.

El primer juicio comenzó en octubre de 2018. Los peritos coincidieron en que la causa más probable de muerte había sido una “asfixia tóxica” , con congestión y edema pulmonar que derivaron en una falla cardíaca. La Fiscalía pidió prisión perpetua para Farías y 18 años para Offidani.

El 26 de noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, integrado por Aldo Carnevale , Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas , absolvió a Farías y Offidani por el abuso sexual y el femicidio, y también absolvió a Maciel por encubrimiento. Lo único que hicieron fue condenarlos a ocho años por comercialización de estupefacientes. La sentencia provocó movilizaciones multitudinarias y un nuevo paro nacional de mujeres. La indignación por el fallo se hizo muy notoria.

En 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia anuló las absoluciones y ordenó realizar un nuevo juicio. Los magistrados indicaron que la sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y que habían revictimizado a Lucía. La Suprema Corte bonaerense confirmó en 2021 que debía realizarse un nuevo debate.

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata dictó la condena prisión perpetua para Farías, bajo la figura de femicidio. Los jueces Gustavo Fissore , Alexis Simaz y Roberto Falcone lo condenaron como autor del abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la víctima, en concurso con femicidio. Offidani recibió 15 años de prisión como partícipe secundario, pena que se unificó con la condena previa por venta de drogas.

Sin embargo, la Cámara de Casación, en 2025, resolvió dejar sin efecto esa calificación, descartando el agravante y ordenando recalcular la condena por el delito de abuso sexual agravado por suministro de estupefacientes, excluyendo el femicidio como figura penal.

Durante las audiencias recientes, el tribunal integrado por Federico Cecchi , Paula Soulé y Fabián Riquert escuchó los alegatos del fiscal Carlos Russo y de la defensora oficial María Laura Solari . Esta etapa del proceso no se centró en la reconstrucción del hecho, sino en la valoración de los elementos atenuantes y agravantes, con el objetivo de establecer una pena proporcional al delito de abuso sexual agravado.

Para Montero, la decisión representó un nuevo golpe y por eso nuevamente apelaron a una instancia superior. Ahora esperan a que la Suprema Corte Bonaerense se expida.

“ Nunca se negó la violencia de género . En todos los escritos, en todas las apelaciones, en todas las respuestas que dio el Poder Judicial, nunca se negó la violencia de género. Pero no la aplican. Entonces, cuando hablamos de un femicidio, hablamos de la violencia de género. Es lo que se ejerció con una criatura menor, con venta de estupefacientes, que nunca nos tenemos que olvidar, en la puerta de una escuela. Acá nunca nadie cuidó nada, el Estado nunca estuvo . Ni siquiera para dar justicia como corresponde. Entonces lucharemos”, dijo la madre en su diálogo con este medio.

A fines de diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 concedió la libertad condicional a Offidani , condenado a 15 años de prisión, después de que su defensa planteara que había cumplido el requisito temporal, además de pedir una reducción por estímulo educativo. El fiscal y la familia de Lucía, lógicamente, se opusieron a la medida.

La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata revocó posteriormente esa decisión, en abril pasado. Sin embargo, la situación procesal de Offidani sigue siendo motivo de discusión, fue apelada y todavía esperan una resolución. El encubridor sigue libre.

En abril se realizó un juicio de cesura para establecer la pena correspondiente a Farías por el abuso sexual agravado. La familia volvió a pedir que se mantuviera la prisión perpetua y que se reconociera la figura del femicidio.

La defensa solicitó una pena de ocho años y la fiscalía pidió 20 años, que podían unificarse con la condena anterior.

El 4 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 condenó a Farías a 17 años por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes. Al unificar esa pena con la condena previa por comercialización de drogas, el resultado fue de 23 años de prisión . La figura de femicidio ya no forma parte de la condena y la sentencia no está firme.

“Casi estamos como el primer día. Porque hacen un juicio que es un papelón. Un juicio de cesura que uno dice: “¿esto de dónde salió? Esto lo inventaron”. Esto es el poder, el poder del narco y también la justicia narco que tenemos. No deja de ser un Estado narco", criticó.

“Casación dijo que no fue un femicidio, fue un homicidio con abuso sexual agravado por el uso de estupefaciente, seguido de muerte ”. Acá nadie niega que hubo violencia de género, que era una menor, que hubo poder en el dealer. Nadie lo niega, pero sí se saca la figura. Entonces, ¿cuál es el concepto de sacar esa figura? No existe. La sacan porque el Estado no se quiere hacer cargo de lo que está pasando", agregó.

“El Poder Judicial te hace eso, te unifica la pena. Siempre el beneficio es para el reo. Es increíble, pero es así. Entonces, si llegara a pasar eso, Farías dentro de cuatro años está en condiciones de salir en libertad”, alertó.

Fuente: Infobae