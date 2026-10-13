La Justicia detectó giros de plata de la FIFA y el gremio de Camioneros al “Chiqui” Tapia y pidió información a Suiza

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar las transferencias por un millón y medio de pesos y casi 200 mil dólares que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , recibió del Sindicato de Camioneros y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA ) y que no consignó en sus declaraciones juradas. También solicitó medidas de prueba sobre Paola Moyano , ex esposa del dirigente e hija del sindicalista Hugo Moyano .

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Pollicita le requirió al juez federal Ariel Lijo 15 medidas en la causa que se inició hace un mes por presunto enriquecimiento ilícito contra Tapia en su cargo público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

El magistrado ya había dispuesto las primeras medidas -el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia e informes a distintos organismos públicos sobre cuentas , propiedades, vehículos y sociedades- y con las respuestas que comenzaron a llegar al expediente el fiscal Pollicita solicitó que se profundice sobre algunos puntos.

Uno de ellos son 37 acreditaciones bancarias que Tapia recibió 1.494.678,79 de pesos en una cuenta sueldo del Banco de la provincia de Buenos Aires entre enero de 2016 y enero de 2019 de parte del Sindicato de Choferes de Camiones, que conduce Hugo Moyano. El fiscal requirió que el gremio envié copia del legajo Tapia, los cargos que tuvo, los recibos de sueldo, las liquidaciones de todos los conceptos que se le pagaron y las fechas de alta y baja.

"Ello se solicita en la medida que las acreditaciones son el único ingreso de la cuenta sueldo del investigado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el período y que aquel sólo consignó ingresos provenientes del CEAMSE, de la CONMEBOL y de la AFA en las declaraciones juradas incorporadas ", explicó Pollicita.

La Fiscalía también solicitó que se envíe un exhorto a Suiza para que la FIFA, que tiene su sede en Zúrich, informe el concepto de tres transferencias que Tapia recibió por 189.577,18 dólares en una cuenta del Banco Credicoop: 49.585,53 dólares en diciembre de 2018; 124.583,56 en junio de 2019; y 15.408,09 en marzo de 2020 que se liquidaron por 985.049,15 pesos.

A la FIFA le requirieron "el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino".

"El exhorto se justifica en tanto el cuadro de operaciones de comercio exterior remitido por el Banco Credicoop identifica como ordenante de esos tres giros a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578, y que el investigado no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas ", explicó el fiscal.

Las medidas de prueba también apuntan a Paola Moyano, la ex esposa de Tapia. Se trata de la hija del sindicalista Hugo Moyano. Los informes del Banco Credicoop que recibió la justicia dan cuenta que Paola fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre de Tapia el 12 de febrero de 2019. Y ese mismo día se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares y la apertura a nombre de los dos de una caja de seguridad. Además, la mujer es usuaria de dos tarjetas de créditos de Tapia.

Ante eso, el fiscal requirió que se levanten los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano y que se pidan informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores.

Pollicita además quiere saber el estado de las restantes causas judiciales en las que Tapia está siendo investigado y solicitó que se pida copia de esos expedientes para analizarlos. "Recabar dicha información permitirá conocer de una manera más acabada el patrimonio de Claudio Fabián Tapia cuyo incremento resulta materia de investigación en las presentes actuaciones", explicó.

La propia AFA también forma parte de las medidas de prueba. La Fiscalía quiere saber las resoluciones por las cuáles se autorizó a Tapia a usar tarjetas de crédito y por qué la entidad le transfirió a su cuenta del Banco Credicoop 1.476.000 de pesos entre 2020 y 2023 y otros 30 millones en concepto de viáticos.

Al presidente de la AFA se lo investiga por su rol como funcionario público del CEAMSE, una empresa pública mixta entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del AMBA. Tapia fue designado en 2014 como vicepresidente del organismo por Mauricio Macri , entonces jefe de gobierno de la ciudad. Estuvo en el cargo hasta 2024 cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof .

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín