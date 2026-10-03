La fuga de Carmona llega a juicio: siete acusados y una pregunta clave sobre el escape que terminó en el crimen de un taxista

El próximo 28 de octubre empezará en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba el juicio por la fuga de Roberto José Carmona , el condenado a prisión perpetua que escapó durante una salida transitoria en diciembre de 2022 y, horas después, asesinó al taxista Javier Bocalón .

En el banquillo estarán seis penitenciarios chaqueños y Ángela Etudie , esposa de Carmona, acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento doloso de evasión . El debate tendrá participación de jurados populares y se extenderá durante tres jornadas.

Carlos Nayi , el abogado que representa a la familia Bocalón, anticipó a TN cuál será el eje de la acusación: determinar si la fuga fue producto de una cadena de errores o si existió una colaboración deliberada para que Carmona pudiera escapar.

“No fue una simple negligencia ”, sostuvo Nayi, al describir la posición de la querella.

El 13 de diciembre de 2022 , mientras la Selección argentina jugaba la semifinal del Mundial de Qatar , Carmona, también conocido como “La hiena humana” , había salido de la cárcel para visitar a su esposa , en su casa del barrio Las Violetas.

Es que a pesar de su pesado historial criminal, el hombre condenado por tres homicidios - entre ellos el de una adolescente de 16 años - había accedido al beneficio de las salidas transitorias y aprovechó la atención que acaparaba el evento deportivo para poner en marcha un plan de fuga.

Así, les dijo a los guardias que iba a dormir la siesta y, sin vigilancia en la puerta, escapó con la llave que, según la acusación, le habría dado su mujer.

Para el abogado, las circunstancias que rodearon la fuga deben analizarse como un conjunto y no como hechos aislados.

“Carmona, el multireincidente, uno de los asesinos más temidos del país , con una convergencia de intereses entre su esposa y los seis guardiacárceles ”, señaló Nayi al referirse a la hipótesis que deberá ser analizada durante el debate.

El querellante remarcó además una circunstancia que considera central: había seis custodios para un solo detenido y, aun así, la puerta principal quedó sin vigilancia.

“La puerta no fue violentada, la llave estaba disponible y luego aparecieron comunicaciones entre los penitenciarios para coordinar una versión ”, detalló Nayi. Según su opinión, la suma de esos elementos excede lo que podría considerarse un simple descuido.

Uno de los elementos que tendrá especial relevancia durante el juicio son los mensajes intercambiados por los penitenciarios inmediatamente después de la fuga.

En el grupo de WhatsApp denominado “Comisión”, los agentes habrían hablado sobre la necesidad de unificar sus versiones de lo ocurrido.

Para Nayi, esos chats tienen “un valor probatorio muy importante”. “En esos mensajes se habla expresamente de decir todos aproximadamente lo mismo y aparece la referencia a que ‘la señora también nos quiere ayudar... con la mentira’ ”, explicó el letrado.

Y agregó: “Es un elemento central para analizar si existió una actuación coordinada entre los imputados”.

Otro de los puntos que tendrá que determinar el tribunal es qué participación tuvo Ángela Etudie en la fuga.

El hecho ocurrió en su casa , conocía los accesos y las llaves y, de acuerdo con la acusación, habría tenido conocimiento previo también de la intención de Carmona de escapar.

“La querella sostiene que Etudie no tuvo un papel meramente pasivo ”, resaltó Nayi.

Sobre la llave utilizada para concretar la evasión, el abogado fue preciso: “Deberá determinarse si le fue entregada directamente (a Carmona) o si fue dejada deliberadamente a su alcance”.

Ese punto, destacó el abogado, puede resultar determinante para establecer si efectivamente existió una participación concreta de la esposa del condenado en el favorecimiento de la fuga.

La familia Bocalón llegará al juicio con una pregunta que atraviesa toda la investigación: cómo un preso con el historial criminal de Carmona pudo quedar sin custodia y salir de una casa sin encontrar obstáculos.

Javier Bocalón era taxista y aquel 13 de diciembre de 2022, mientras la Selección argentina se enfrentaba con Croacia en la Semifinal de la Copa del Mundo, tuvo que salir a trabajar.

“Él deseaba ver el partido, pero había un interés superior. Necesitaba trabajar porque era el sostén de su familia ”, relató Nayi sobre la situación fortuita que colocó a Bocalón en el lugar y el momento equivocados.

Ese día, en plena fuga, Carmona se cruzó con Bocalón en la calle, se subió al taxi y lo asesinó, convirtiéndolo así en una víctima circunstancial de su raid. Más tarde fue recapturado .

Casi cuatro años después de aquel momento, Nayi remarcó que la familia del taxista no pretende volver a discutir la responsabilidad de Carmona por el asesinato de Javier, sino avanzar sobre la cadena de hechos que permitió que el condenado estuviera en condiciones de cometerlo.

“Lo que este juicio debe determinar es cómo fue posible que un condenado de esa peligrosidad, custodiado por seis agentes, lograra quedar solo y salir de la casa sin tener que sortear ningún obstáculo”, cuestionó el abogado, en diálogo con TN .

Y planteó una de las claves de la querella: “ Si uno de esos mecanismos de custodia hubiera funcionado, la fuga podría no haberse producido ”.

Por eso, para la familia Bocalón, el juicio representa una instancia diferente pero directamente relacionada con el crimen: reconstruir qué ocurrió antes de que Carmona llegara a la calle y quiénes tuvieron responsabilidad en que pudiera escapar.

La historia criminal de Carmona empezó cuando tenía solo 10 años. Fue entonces cuando cometió su primer robo. Desde entonces, pasó por institutos de menores y cárceles de todo el país.

Antes de matar al taxista, ya había asesinado a dos reclusos en distintas peleas dentro de prisión y a Gabriela Ceppi en 1986 , un caso que conmocionó a Córdoba.

El padre de Gabriela, Héctor Ceppi , expresó oportunamente su solidaridad con la familia Bocalón y pidió que las condenas se cumplan sin beneficios.

“ La perpetua tiene que ser perpetua y no que se tergiverse el sentido profundo de la palabra con salidas y visitas higiénicas”, expresó.

Para reconstruir el crimen de Gabriela Ceppi hay que remontarse al martes 14 de enero de 1986 . Ese día la familia Ceppi tenía planeado ir a pasar unos días de descanso a su casa de campo pero, a último momento, las dos hijas del matrimonio, Renata y Gabriela, se bajaron del programa familiar porque decidieron ir a bailar a un boliche de Villa Carlos Paz.

Durante la madrugada del martes al miércoles 15 de enero, la fatalidad se cruzó abruptamente con Gabriela, de 16 años, cuando volvía a su casa con dos amigos y el Fiat 600 en el que viajaban pinchó un neumático en medio de la autopista. Entonces, otro vehículo se detuvo a la par de ellos y Carmona, de 23 en ese momento, les ofreció ayuda e incluso le dio su campera a la víctima para que se abrigara.

Pero la supuesta amabilidad solo era el señuelo para concretar su plan criminal y así, mientras los dos chicos cambiaban la rueda, Carmona los asaltó con una carabina recortada y después de robarles se llevó bajo amenaza a Gabriela secuestrada.

La “Hiena humana” violó a la víctima dos veces en su auto y después la fusiló. Su cuerpo fue encontrado 29 días después en un descampado cerca de Toledo. Por su experiencia de tantos años de trabajo forense, el calvario de Gabriela se convirtió en un fantasma con el que convive su padre.

“Me imagino lo que tiene que haber pasado mi hija en manos de este tipo, la hizo arrodillar y le pegó un tiro en la cara”, subrayó a TN Ceppi, en una entrevista brindada años atrás.

Fuente: TN