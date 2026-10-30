La demanda de dólares sigue elevada: los argentinos compraron US$3410 millones en septiembre

La demanda de dólares se mantuvo en niveles elevados durante septiembre: los argentinos compraron unos US$3410 millones netos, obtenidos principalmente “por compras de billetes por US$2471 millones”, a lo que se agregaron US$668 millones pagados por servicios y otros gastos corrientes y giros de divisas sin fines específicos por otros US$426 millones.

Se trata de un monto total 1,3% superior a los US$3366 millones que habían adquirido en agosto, aunque 50,3% menor a los US$6857 millones que habían demandado en septiembre del año anterior, cuando se registrara uno de los “picos” de la dolarización en la previa de las elecciones 2025.

El dato surge del Balance Cambiario que acaba de publicar el Banco Central (BCRA) con datos al cierre del noveno mes del año. Allí se detalla que 1,6 millones de individuos (unos 100.000 menos que el mes anterior y unos 200.000 menos que los que habían operado hace un año) compraron billetes por US$2896 millones, mientras que 758.000 hicieron ventas por US$425 millones.

A su vez, las “personas jurídicas” (inhibidas aún de poder comprar para atesorar) realizaron ventas netas de billetes e ingresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$237 millones y US$122 millones, respectivamente.

Publicamos el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de septiembre de 2026. Accedé al informe completo: https://t.co/zgkV6n0g34 #BalanceCambiario pic.twitter.com/IiWjP5otIL

De este modo, la compra neta de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos totalizó los US$2538 millones mencionados.

Las cifras corresponden a distintos conceptos del balance cambiario que hacen al movimiento general divisas (compras y egresos por pagos y giros). De allí las diferencias.

Lo que no cambia es el concepto: la demanda dolarizadora se mantiene alta, favorecida por el abaratamiento progresivo de la moneda norteamericana, cuyo precio en ese mes aumentó 0,8%, poco menos de la mitad del ritmo promedio de ajuste del 1,9% que tuvieron los precios de la economía según el IPC.

Al revisar los usos y destinos de esas compras, el informe oficial estima que unos US$800 millones fueron utilizados para cubrir los gastos (de servicios o corrientes realizados con tarjetas), mientras “otros US$800 millones quedaron depositados en bancos locales y unos US$800 millones más incrementaron la posición de activos externos”.

La demanda fue abastecida básicamente por el nuevo saldo favorable por US$3317 millones que registró la cuenta de bienes (ante cobros por exportaciones que alcanzaron los US$9534 millones), contra cierres deficitarios por US$1061 millones de la cuenta de servicios, por US$736 millones otros rubros.

De este modo, entre enero y septiembre, las personas (al comprar un total de US$23.900 millones netos) se “llevaron” el 90% del superávit de bienes que en ese lapso alcanzó los US$26.567 millones.

Para abastecer la demanda, también aportaron las operaciones de financiamiento realizadas en septiembre por el sector privado no financiero, al cerrar con ingresos netos por US$1208 millones por “ingresos netos de préstamos financieros con el exterior y títulos en moneda extranjera por US$842 millones”, créditos de bancos locales por US$274 millones y de organismos internacionales por otros US$92 millones.

Aun así, la cuenta corriente cambiaria (que explica el total de ingresos y salidas del país) resultó superavitaria por sexto mes consecutivo, al cerrar positiva en US$1521 millones en septiembre , con lo que pasa a mostrar un saldo favorable de US$5859 millones en lo que va del año, algo sostenido por el crecimiento de las exportaciones ligadas a la energía (+35%) y minería (+66%), sumándose a los aportes tradicionales del agro.

Fuente: La Nación