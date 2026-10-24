La Campagnola suspende a 60 trabajadores en Mar del Plata por la falta de caballa y la caída de las ventas

ZONALES





La empresa del Grupo Arcor acordó con el sindicato una suspensión temporal que comenzará el miércoles 28 de octubre. La medida responde a la escasez de materia prima y a la acumulación de latas de atún sin vender.





La planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata suspenderá temporalmente a 60 trabajadores a partir del miércoles 28 de octubre, en medio de dificultades para conseguir materia prima y de una baja demanda que limita la salida comercial de sus productos.





La medida fue acordada entre la empresa, perteneciente al Grupo Arcor, y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP). Durante el período de inactividad, los operarios percibirán asignaciones no remunerativas bajo el mecanismo previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, al momento de la información, todavía restaba definir qué porcentaje de sus ingresos cobrarán durante la suspensión.





Uno de los principales problemas es la fuerte caída de la pesca de caballa, una especie clave para la elaboración de conservas. De acuerdo con los datos del sector citados en la información, los desembarques se redujeron cerca de un 90% respecto del año anterior.





Ante la escasez, la compañía había comenzado a utilizar lomos de atún congelados importados de Ecuador. Pero esa alternativa también quedó condicionada por la acumulación de latas de atún sin vender, en un contexto de consumo retraído. A esto se suma que el buque Floridablanca, habitualmente dedicado a la captura de caballa, volvió a concentrarse en la pesca de merluza hubbsi.





La planta marplatense tampoco procesa anchoas provenientes de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que reduce las posibilidades de reemplazar la materia prima faltante por otras especies.





En un comunicado, Arcor atribuyó la situación a una temporada de caballa adversa, que impide garantizar el abastecimiento regular necesario para sostener la producción. La empresa señaló que analiza alternativas junto con el sindicato, dentro del marco de la legislación laboral vigente.





El escenario se suma a la retracción del consumo masivo: según datos de la consultora Scentia incluidos en el informe, las ventas del sector cayeron un 1,7% interanual en septiembre y acumularon una baja del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026.





La planta de Mar del Plata es la única de La Campagnola dedicada a la elaboración de conservas de pescado en el país. Arcor la había adquirido en 2006. La suspensión de los 60 operarios vuelve a poner el foco en las dificultades que atraviesa la industria pesquera local y en la incertidumbre laboral que generan tanto la falta de materia prima como los problemas para comercializar la producción.