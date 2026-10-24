Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina goleó a La Ensenada pero sabe que debe mejorar los inicios

No hubo equivalencias. La Natividad-La Dolfina volvió a golear y gustar. Se impuso a La Ensenada por 17-7 en el segundo turno de la fecha de este sábado en el Abierto de Tortugas , por la zona A. Su adversario hizo lo que pudo: una actuación decorosa, de acuerdo con sus posibilidades. Está claro que no está a su altura.

Como varios equipos de la Triple Corona, La Ensenada no compitió con el dream team . No pudo aguantar el ritmo de un cuarteto que mueve la bocha con velocidad y precisión, que emboca casi todo lo que tira al arco y que atrás se equivoca poco y nada. Y cuando llegó el momento de las repeticiones de los caballos, las diferencias se estiraron demasiado, al punto de quitarle interés al desarrollo del juego.

En el descaso largo, aun con tres goles de distancia en el marcador (8-5), se vislumbraba que el partido estaba definido. Los mejores ejemplares regresaron a la cancha en la segunda mitad y comenzaron a construir la goleada. La Ensenada no sólo creó muy pocas ocasiones de gol sino que además pasó tres períodos (del quinto al séptimo) sin anotar.

La Natividad-La Dolfina jugó –juega– con seriedad frente a los oponentes largamente menores, como debe ser. No hace concesiones. Nunca afloja el ritmo. Entonces, las diferencias entre el conjunto de Cañuelas y el resto quedan expuestas claramente. Es cierto que aún resta lo más importante de la temporada, el torneo para el cual todos se preparan especialmente, el Argentino Abierto, pero hasta el momento no se advierte un equipo que pueda quitarle un torneo, y hasta siquiera un partido, a la alianza de Cañuelas.

Ya no quedan adjetivos para describir el nivel de los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola ni para definir el presente de Adolfo Cambiaso (n.) , el heredero. ¿Y de Adolfo , el padre , qué decir? Durante 25 años jugó 12 goles de handicap y desde hace algunos juega 10, nada menos. En la versión 2026 del equipo familiar toma más protagonismo que en 2025 . Ordena, guía, releva, se mete en la elaboración del juego y ataca, también, llegando al gol. Brinda mayores prestaciones que en el año anterior, porque ya está recuperado de la fractura que sufrió al ganar el Abierto Británico de 2025 con su hija Mia, y que no le permitió estar al 100% en el primer Palermo protagonizado con sus sobrinos y su hijo en conjunto. Por todo eso La Natividad-La Dolfina luce imbatible.

Con niveles tan altos es difícil distinguir a un solo jugador, pero esta vez ‘Poroto’ Cambiaso se destacó con goles importantes, y marcó seis (uno de penal). De acuerdo con su visión el equipo está bien pero debe seguir mejorando . “Más que nada, eso de empezar un poco dormidos . Apenas comienzan los partidos no movemos la pelota con la rapidez con que solemos hacerlo después, cuando el partido está caliente. Y la lluvia no es impedimento : tenemos muchas ganas de jugar y de competir ”, enfatizó el delantero.

La Natividad-La Dolfina volvió a brillar. Y, como el año pasado, no parece haber rivales que atenten contra el anhelo de la familia de ganar la segunda Triple Corona consecutiva.

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Fuente: La Nación