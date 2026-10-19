Kicillof encabezó en Mar del Plata la apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses 2026

ZONALES











El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lideró este lunes en la ciudad de Mar del Plata el acto inaugural de la etapa final de la 35.ª edición de los Juegos Bonaerenses. La competencia, que se extenderá hasta el viernes 23 de octubre, reúne a más de 30.000 clasificados provenientes de los 135 municipios de la provincia.





La ceremonia contó con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, además de legisladores y jefes comunales. El evento incluyó un homenaje a excombatientes de Malvinas y concluyó con una presentación musical del artista Tiago PZK.





En el marco de la apertura, Kicillof destacó la inversión de $21.000 millones destinada al desarrollo de esta edición, que alcanzó un nuevo récord con 504.000 inscriptos, cifra que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior. Durante su discurso, el mandatario provincial cuestionó los recortes aplicados por la administración nacional en el área deportiva, remarcando la importancia de sostener la inversión pública para brindar alternativas culturales y recreativas a la juventud.





Por su parte, el ministro Andrés Larroque enfatizó la trascendencia del certamen como la iniciativa deportiva más importante del país y señaló su impacto positivo en el turismo, el comercio y la economía de Mar del Plata debido al flujo de visitantes.

Desarrollo de las competencias y disciplinas





Las finales provinciales se desarrollan en más de 60 escenarios deportivos y culturales. La oferta contempla categorías para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y deportistas trasplantados, abarcando modalidades adaptadas y convencionales.

Entre los deportes programados se encuentran fútbol, básquet, vóley, handball, hockey, patín, natación, atletismo, judo, taekwondo, tenis, tenis de mesa y pádel. Asimismo, se disputan pruebas específicas como boccia, atletismo de 1.500 metros y natación adaptada. La propuesta se complementa con competencias de deportes electrónicos y expresiones culturales que incluyen teatro, literatura, música, danza y artes plásticas.