Búsqueda de la docente en Corrientes: ordenaron la detención de uno de los peones que la acompañó hasta la escuela

El fiscal que investiga la desaparición de Nancy Godoy , la docente de 52 años que desapareció en Corrientes hace 13 días , ordenó la detención de un peón por entorpecimiento de la investigación.

Se trata de Ezequiel Bordón , quien se encargaba junto a otro hombre de acompañar a la docente hasta la escuela en la localidad de Esquina. Ambos habían sido demorados como sospechosos. Se espera una conferencia de prensa de la fiscalía para conocer más detalles.

La medida ocurrió luego de que la policía encontrara ropa y una cuchilla con manchas de sangre durante un allanamiento en la casa de uno de los sospechosos.

Los elementos fueron secuestrados y están siendo peritados para determinar si la sangre es humana, según confirmó Sebastián, uno de los hijos de la docente, en diálogo con TN.

En ese sentido, detalló que los investigadores secuestraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla con sangre en la casa de uno de los peones. “Están peritando las cosas que encontraron en la casa de un sospechoso”, señaló el hombre.

El caso se investiga desde el 6 de octubre, cuando la mujer fue vista por última vez al salir rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal.

La familia de Godoy sostiene que la docente no se fue por sus propios medios y que alguien pudo haberla engañado para sacarla de la escuela. Según declararon, en el establecimiento quedaron su equipo de mate y parte de su ropa , pero faltan su celular y el bolso donde llevaba sus pertenencias.

“Las únicas personas que estuvieron ahí con ella y que tenían contactos eran los dueños de la estancia y los peones. Desconfío de todos ”, agregó el hijo.

De acuerdo con la información policial, el último contacto con su familia fue al día siguiente, a través de un mensaje de WhatsApp a su hijo menor. Desde entonces, no se supo más nada de ella.

Los rastrillajes continúan en la zona rural de Esquina, en terrenos de difícil acceso, bajo la coordinación del fiscal Javier Gustavo Mosquera .

Fuente: TN