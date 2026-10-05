Julián, albañil latino en España: “Vendí todo para venir a Europa y ahora llego a facturar 6000 euros al mes”

Julián Andrés Tobón, un albañil colombiano en España , decidió dejar su país y vender todo lo que tenía para intentar comenzar una nueva vida en Europa. Según contó, llegó con unos 12 millones de pesos colombianos, alrededor de 3300 euros , y con el tiempo consiguió trabajar por cuenta propia hasta llegar a facturar 6000 euros en un mes .

Según él, el salto se produjo después de llegar a España sin experiencia previa como albañil y comenzar a trabajar como peón. Con el tiempo, aprendió el oficio al ver a otros trabajadores y mirar videos de YouTube para mejorar sus conocimientos.

El albañil explicó que sus primeros meses en España fueron muy diferentes a lo que había imaginado. Llegó pensando que el dinero que había reunido podía permitirle vivir durante varios meses, pero no le alcanzó ni para uno . Después de atravesar esa primera etapa, consiguió hacerse un lugar en el sector de la construcción y comenzar a trabajar en reformas.

Julián aseguró que su llegada a España fue una apuesta a todo o nada. Después de terminar una relación de 11 años, decidió vender sus pertenencias y utilizar el dinero que había conseguido reunir para comprar un pasaje y comenzar una nueva vida.

“Vine a España sin prepararme nada, vendí todo lo que tenía, lo poquito que había conseguido reunir” , explicó en el podcast de YouTube Entre Maletas y Metas .

El colombiano llegó con alrededor de 12 millones de pesos colombianos, unos 3300 euros , que tenía destinados para comprar el pasaje, reservar un hotel y mantenerse durante sus primeros meses. Sin embargo, la realidad fue diferente a la que había imaginado.

“Tenía ese dinero para llevar a cabo todo mi proyecto de vida: comprar el pasaje, reservar un hotel... Llegué con mucho miedo de que me devolvieran a Colombia” , relató.

También reconoció que pensaba que conseguiría trabajo rápidamente. “Cuando uno está en su país piensa que conseguirá trabajo en una semana o 15 días porque es muy berraco, luego uno llega aquí y se estrella con una realidad muy diferente” , contó.

Con el tiempo, comenzó a trabajar como peón y aprendió el oficio de albañil observando a los oficiales y completando sus trabajos. Además, utilizó vídeos de YouTube para adquirir nuevos conocimientos y perfeccionar las técnicas que necesitaba para las reformas.

Después de varios años de aprendizaje, Julián consiguió trabajar como albañil autónomo y dedicarse a reformar habitaciones y baños en la Comunidad de Madrid. Según explicó, actualmente suele obtener unos 3000 euros al mes con estos trabajos.

Sin embargo, aseguró que hubo meses en los que sus ingresos fueron considerablemente mayores. “He llegado a facturar 6000 euros al mes” , remarcó al explicar cuánto puede generar con sus reformas.

La cantidad depende de cada trabajo y de los materiales utilizados. Según muestra en sus redes sociales, las reformas que realiza suelen situarse entre los 2000 y los 4000 euros , aunque el precio final varía según las características de cada obra y la calidad de los materiales.

Fuente: TN