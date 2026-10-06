Renunció el interventor del Enacom y el Gobierno anunció a su reemplazo

Después de casi tres años al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) , Juan Martín Ozores renunció a su cargo de interventor. Su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei y quedó formalizada a través del decreto 1149/2026 .

En el texto, publicado este martes en el Boletín Oficial , el Gobierno le agradece "al funcionario renunciante los servicios prestados" y nombra en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo , quien ocupará el lugar desde este 6 de octubre y hasta el 4 de enero.

Previo a su formalización, Ozores había anunciado su salida a través de su perfil en la red social LinkedIn , donde expresó su "satisfacción de haber trabajado para transformar un organismo clave para el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina y, fundamentalmente, de haber contribuido a generar un marco más moderno, eficiente y dinámico para el crecimiento de la industria”.

Según aseguró, durante su paso por el ente encargado de controlar las comunicaciones , logró impulsar “una agenda orientada a la apertura, la innovación y la inversión, con avances concretos en materia de conectividad satelital , nuevas tecnologías, espectro, infraestructura crítica y herramientas de financiamiento para prestadores”.

En ese sentido, el ahora exfuncioanrio sostuvo que su trabajo estuvo orientado a lograr que “ el Estado acompañara la evolución de una industria que cambia a una velocidad cada vez mayor, generando condiciones para que las empresas, cooperativas y prestadores puedan invertir, crecer y llevar mejores servicios a cada vez más argentinos”.

Sin menciones específicas, Ozores agradeció “a todos los actores del sector” con los que compartió estos año s, entre los que contó a “empresas, prestadores, cooperativas, cámaras, inversores, profesionales y trabajadores de la industria”. En ese sentido, destacó el diálogo como un instrumento “fundamental para avanzar”.

“Me llevo el orgullo de haber sido parte de una etapa de transformación y la convicción de que la conectividad es mucho más que infraestructura : es una herramienta esencial para el desarrollo productivo, la educación, el trabajo y las oportunidades de cada argentino”, resumió.

Sobre el final, se dirigió en particular a quienes "fueron parte de este camino y, especialmente, a quienes todos los días trabajan para seguir conectando al país ”.

El Enacom , intervenido por la administración de Javier Milei desde enero de 2024, es un organismo autárquico dependiente de la Jefatura de Gabinete, que tiene por objetivo "conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión".

Fuente: Clarín