Jesús Serrano, maquillador: “A partir de los 50 años, las sombras con brillo en los ojos hacen que parezcas más mayor”

Al maquillarse , muchas personas buscan productos que aporten luminosidad y ayuden a resaltar la mirada, pero no siempre tienen en cuenta cómo influyen los acabados en el resultado final. En ese sentido, las sombras con brillo pueden acentuar los párpados caídos si se aplican de manera excesiva o en zonas poco favorecedoras.

De acuerdo con el maquillador español Jesús Serrano , las sombras satinadas, metalizadas o con destellos pueden aportar luz, pero también generar un efecto contrario al deseado cuando cubren todo el párpado. Por eso, recomienda prestar atención a la cantidad de producto y a los lugares donde se aplica para conseguir una mirada más luminosa sin acentuar los pliegues.

En líneas generales, el problema aparece cuando se aplica una sombra luminosa en todo el párpado móvil, en especial si la piel presenta pliegues o flacidez. Como el brillo refleja la luz y genera una sensación de volumen, puede destacar justamente la zona que se busca disimular.

Según explica Jesús Serrano, las sombras con destellos pueden ser muy favorecedoras, pero hay que utilizarlas con cuidado. En su análisis, el uso excesivo puede hacer que el párpado parezca más prominente y que la mirada se vea más pesada o cansada, en lugar de conseguir un efecto abierto y fresco.

Por eso, no es necesario dejar de usar sombras con brillo después de los 50 , sino elegir mejor dónde aplicarlas. La clave está en reservarlas para puntos estratégicos y evitar extenderlas sobre todo el párpado cuando se busca disimular los pliegues.

Fuente: TN